台北人被療癒！「純日式抹茶專賣店」引進京都宇治極上抹茶　3重感官享受

【圖／文：行遍天下】

「平安京」是日本京都的古名，對京都文化一見傾心的蘇崇文，將與生俱來的設計美感，結合研究所期間的品牌行銷專業，投入長年在金融界工作累積的資金，於2013年正式創立純日式抹茶專賣店「平安京茶事」，隔年在師大路開設實體店面，引進京都宇治的極上抹茶與技術，研製多款美感、味道兼具的高品質甜點，食客得以透過視覺、味覺、嗅覺的三重享受，體現京都四季之美。

撫慰人心的京都究極甜點 平安京茶事

開店並非一時衝動，人生的下半場，蘇崇文回歸自己喜愛的事物。在大膽創業前，飛往京都拜師學藝，以虔誠的心和謙虛的態度，讓和菓子名家破例收下這位不諳日語的國際學生。蘇崇文以兩年旅居期間，學習茶道與日式甜點，返台後花上一整年研製和菓子、洋菓子，讓茶屋奠定深厚的基礎;茶屋的風格與布置，茶點的包裝與菜單的設計，同樣一手包辦，外帶甜點包裝，曾榮獲2018年德國紅點最佳包裝設計。

將京都和菓子名家帶回台灣，平安京茶事座落於台北師大路上。

「在網路資訊發達、食材取得容易的現在，甜點的外型和味道並不難複製，但是，忠實呈現京都甜點文化的細膩度和儀式感，卻是我的初心與堅持。」為了在疫情期間讓顧客透過甜點獲得療癒，蘇崇文以店內人氣商品和季節之美為靈感，特選高級食材搭配正宗京都茶屋傳承的手藝，推出四款「抹茶療癒雙人套餐」以及三種「和菓子限定」、「厥餅」套餐，陪伴大家度過低潮期，讓風雅的滋味給人漫步京都街頭的享受。

6顆不同造形的經典夏日和菓子，金魚是抹茶味，花火為柚子味，螢火蟲有紅茶香，青海波以焙茶為素材，色彩繽紛的錦鯉能嘗到淡淡玄米茶，水蜜桃內餡是自製的紅豆，夏日和菓子限定套餐另附2杯手刷抹茶或抹茶清水。

以白鳳豆沙製成上生菓子「剪菊」蘊含日本精緻美食文化，可選1顆粉剪菊柚子口味或白剪菊抹茶口味，以及花火柚子口味和菓子2顆，2杯手刷抹茶或2杯抹茶清水，是祇園祭和菓子限定。

抹茶粉、黃豆粉、原味三種風味的蕨餅3味，搭配手刷抹茶或抹茶清水，讓清爽柔和的口感與淡雅的草香，驅走夏日的煩躁。





美味推薦

平安京茶事

地址：台北市中正區師大路165號

電話：02-2368-2277

網址：@heiankyo.fans

營時：疫情期間12:30∼19:30（週二公休）

價位：抹茶療癒雙人套餐(B1)980元;和菓子下午茶套餐共三款，A餐「夏日和菓子限定」1,700元、B餐「祇園祭和菓子限定」1,200元、C餐「蕨餅」3味入1,000元

備註：訂購可洽網站、FB或電話預訂，下午茶套餐1∼2天前預訂、蛋糕捲一天前預訂、千層蛋糕2∼3天前訂，抹茶療癒雙人套餐建議當天食用，和菓子最佳賞味期冷藏3天／冷凍7天





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