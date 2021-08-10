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神隱少女放空去！九份美拍+美食半日遊，同天再拍「基隆威尼斯彩色島」

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作者：Funliday-CaCa 去哪裡

跟著 CaCa 去哪裡 於 2021-03-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 正濱漁港、周家豆漿店、九份阿柑姨芋圓。 很多人以為九份阿妹茶樓是宮崎駿《神隱少女》的拍攝場景，誤傳啊～但慕名而來的日本人、本地人絲毫不減。雖然是場誤會，九份的魅力依舊不變。

正濱漁港 | 1 小時

曾為繁榮極盛的漁貨商港，之後因遠洋漁船噸位逐漸增加，漁港水位不堪負荷，另闢八斗子漁港取代，正濱漁港因而日益沒落，近年基隆市政府重新規劃轉型，成為以假日休閒懷舊為主的漁碼頭，將漁港整排房子漆成五顏六色的「彩虹屋」，投年輕族群所好，成為熱門IG打卡點，稱為「基隆版的威尼斯彩色島」。

周家豆漿店 | 30 分鐘

手作蔥油餅，它跟南部的蔥仔餅有點類似，有點厚度嚼勁十足，但不同的是還可以加蛋一起品嚐，屬於先油煎再酥烤的小吃，在地已經有50多年的歷史了！

九份阿柑姨芋圓 | 1 小時

來九份老街一定要吃芋圓跟逛逛伴手禮店、吃小吃，大部分的人都是吃山腳下的「賴阿婆芋圓」，但我喜歡吃要再往上走的「阿柑姨芋圓」，兩間人氣都蠻高的。 這次外帶了幾盒生的芋圓要回去煮和送人，但廚藝不精煮出來怎麼都不對勁😑，看來還是花點錢交給專業的。

阿蘭草仔粿 | 30 分鐘

草ㄚ粿是我的最愛⋯每次看到都一定會買，特別是客家莊的米食小吃，阿蘭姨草ㄚ粿的內餡甜甜辣辣香香豐富的層次感，剛好他們的尺寸也是小小的，一不小心就會吃了好幾個。🤗芋粿也是非常推的人氣商品。

九份老街 | 3 小時

九份老街的著名景點-阿妹茶樓，日夜的景色各有不同面貌。要看夜景就得到對面的餐廳去，白天隨便怎麼拍都好看哦！ 紅燈籠🏮高高掛⋯很有過年過節歡樂的氛圍🧨

淂藝洋行 | 2 小時

由百年古宅改建而成的建築，加上現代時髦元素，多了一股清幽之美。據說茶葉是店家的得意之作，像是茶霜淇淋、果茶等都是讚不絕口的選項喔！其他像是麵包、鬆餅、手工餅乾、果醬等食材不少都是店主親手自製的，非常用心！ 晚餐選擇了咖哩牛套餐，從沙拉就讓人驚艷，豐富種類的水果及蔬菜啟動了味蕾，手工麵包更是美味，甜點來個招牌的茶霜淇淋🍦，山城裡細細品嚐。

九份海論 Jiufen The Ocean Theory | 20 小時

2020年開幕的海論民宿，房名很特別，都是用礦石配上電玩角色來取名，早期的九份因金礦而興盛。 吸引我們到來的是這二樓的公共空間！大量的乾燥花搭配圖騰地毯跟綠色植物，根本一秒到南洋啊！遠眺基隆嶼⋯光是在發呆就是人生一大享受🥰

延伸閱讀：🍭九份｜神隱少女放空去｜🍭

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九份 小吃 基隆

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