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淡水不只有有阿給！8家必吃「銅板美食」疫後踩點去　抓包、炭烤吐司不藏私

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG@svala_hsu；IG @xuan_zai.57；IG @winni284
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yatingcheng@ReadyGo

儘管淡水老街已是台北人再熟悉不過的景點之一，每到假日依舊人潮滿滿，不只可以吹海風、騎腳踏車、看夕陽，最重要的是，淡水的美食林立，除了原有的在地老店小食，近期也有很多新穎的形象店家！今天ReadyGo精選了2021年，你不能不知的必吃銅板美食，快更新的美食清單，下次來淡水嚐嚐吧！

口福早餐店

圖/IG @winni284
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一日之計在於晨，第一間就從早餐店開始吧！說到淡水早餐也是種類百百種，如果你喜歡古早味手工蛋餅，那口福蛋餅絕對能成為你的首選，融合古早味軟蛋餅的內餡、與脆蛋餅的外皮，口感Q彈、味道又香，比起一般的蛋餅多了股麵香有嚼勁。這樣的口感成為在地人大推的早餐店，建議大家提早來以免排太長的隊哦！

營業時間：06:00-11:00

地址：新北市淡水區水源街一段129號

炭早商行 TanZao

圖/IG @xuan_zai.57
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由三位喜歡吃早餐的好朋友合開，主打「炭」烤吐司為主的「早」餐店，工業風的裝潢，份量十足的吐司，讓炭早商行早早就成為IG上的人氣店家，除了在地人，也吸引了非常多外地人特地來嚐鮮。不論是哪種口味，真的能夠品嘗出吐司的奶香味、口感軟綿並帶有一點炭烤香氣，在淡水絕對是名列前茅的早午餐店。

營業時間：7:00-14:00，週一公休

地址：新北市淡水區學府路51巷6弄2號

電話：02-8631-2687

抓包小籠包

圖/IG @hatsuko_010
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抓包是由空少教練一人展開的副業，之所以叫「抓包」，是因為這款小籠包要用手抓，點餐時店家會附上一次性衛生手套，讓大家可以自由的添加喜歡的醬料。除此之外，抓包的麵皮也不同於傳統小籠包，在麵皮上更加厚實，吃起來有彈性卻又Q軟，老闆對於品質的講究，堅持所有流程一手包辦，只希望每位顧客吃到最棒的抓包！下次來淡水不妨來抓包一下吧！

營業時間：週二至週日 11:00-22:00，週一公休

地址：新北市淡水區新市二路一段76號

電話：0958-022-198

倆樂 LiAng Le

圖/IG @maymay412
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圖/IG @wow_4_food
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倆樂有花生捲冰淇淋和一般甜筒冰淇淋兩種選擇，花生捲冰淇淋承襲了古早味餅皮和花生粉，但在冰淇淋口味上除了原有的花生、芋頭，也有非傳統的選擇，如抹茶、芒果、香蕉等，在新舊交織下玩出更多的選擇與樂趣。香氣十足的現磨花生粉搭上甜而不膩的冰淇淋，下次逛淡水老街時，記得別錯過倆樂，來吃個冰清爽一夏吧！

營業時間：星期一至四 11:00-19:00；星期五至日 11:00-20:00

地址：新北市淡水區中正路11巷11號

電話：0939-998-599

福又又

圖/IG @perryforfun
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圖/IG @ikik900630
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2020年開幕的福又又是創始於1977年的魚丸老字號，經由第二代翻新後重現經典的好味道，使用紅磚牆、原木色的裝潢，有著淡水最美文青小店的稱號。店內可選用單點與套餐的方式，推薦阿給+包子+魚丸湯這個經典組合，吃得飽又吃得好！再加上飲料也只要110元，可以說是CP值非常高呀！想吃傳統又想拍美照，福又又完全可以滿足這樣的需求，誰說吃小吃不能很文青？

營業時間：週一至五 09:00-21:00；週六、週日 09:00-21:30

地址：新北市淡水區中正路135-3號

電話：02-2629-6860

滬尾小吃

淡水人的宵夜首選，在地人的口袋名單，位於中山路上的滬尾小吃晚上五點半才開始營業，除了滷肉飯、各式湯/乾麵，招牌紅燒肉、炸甜不辣、炸土魠魚等都是一定要點的小菜，私心推薦蛤蠣湯的蛤蠣大顆又飽滿，CP值很高，建議可以三五好友一人點一個主食，小菜一起share，就能吃到很多樣啦~

圖/IG@svala_hsu
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地址：新北市淡水區中山路68-4號

營業時間：17:30-03:30 (週一休息)

黑殿飯店

圖/IG@pan.na.pan
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不是飯店，而是賣古早味排骨飯的名店，厚實的排骨帶點古早味的甜，配上豆干肉燥和酸菜，一碗香氣十足又入味的排骨飯就這樣賣出知名度，古早味小吃當然不能少了小菜像是銀芽豆皮捲、各式滷味等，也有其他麵食、湯品可做選擇。

創始總店地址：新北市淡水區中正路一段62巷8號

淡水捷運站老街店地址：新北市淡水區中正路11-10號

營業時間：11:00-20:30

淡水經濟小吃

還沒開店門外就已經在排隊！淡水經濟小吃可以說是在地人推薦的隱藏版黑殿，排骨是店內招牌，肉質口感有嚼勁，咬下會有一點點醬汁流出不會過鹹，排骨飯配菜除了炸醬和酸菜外還多了高麗菜，也可選擇炒飯或大滷麵等，價格親民CP值很高，大家可以比較看看兩間店排骨飯的差別。

圖/IG@twopigs_travel_food
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地址：新北市淡水區水源街一段122巷34號

營業時間： 12:00-14:00、17:00-20:00 (週一休息)

延伸閱讀>>金山老街吃什麼？帶你大啖海鮮粥、嗑超大芋圓王

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