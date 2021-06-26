想念漫步山城之旅！九份「金瓜石」輕旅行　秘境老宅咖啡收口袋名單

作者：Funliday-Elena

跟著 Elena 於 2020-04-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 金水公路、散散步咖啡旅宿、基隆山(雞籠山)。 #九份 #金瓜石

金水公路 | 10 分鐘

好天氣前往九份的自駕朋友們 強烈建議行駛北部濱海公路「水金九（水湳洞-金瓜石-九份）路線」 沿途的山與海盡收眼底 著名的陰陽海、舊台鐵深奧線水湳洞車站、金瓜石黃金瀑布⋯等景點一次收進口袋！

散散步咖啡旅宿 | 2 小時

說到九份，大家熟知的不外乎就是熱鬧的九份老街 不過，山與山之間其實隱藏著許多秘境巷弄裡的去處！ 在金瓜石祈堂老街附近有著這麼一間老屋改造的咖啡店 店名就叫做【散散步】 老闆在改造時保留了老宅的魅力、維護了舊有的特色 除了一樓的咖啡店，小洋樓的二樓規劃作旅宿也非常推薦！ 店內低消一杯飲品 喜歡手沖咖啡的朋友不要錯過了！ 甜點也很推薦都是老闆手作！ 說到咖啡店附近的【祈堂老街】 非常推薦喝完咖啡之後在這一帶散散步 可以從閑靜中細細品嚐老街風情

📍散散步咖啡 地址：新北市瑞芳區祈堂路172號 營業時間：1330-1830 週二三公休

基隆山(雞籠山) | 2 小時

九份除了無耳茶壺山非常熱門 也有比較輕量級的登山步道「基隆山」 （離九份老街比較近）

阿柑姨芋圓 | 20 分鐘

九份老街必吃阿柑姨芋圓！！！ 料多實在的芋圓老店 內用有觀景區可以看山看海吃芋圓 冷/熱 $50（可以選紅豆/綠豆/花豆/綜合） 📍阿柑姨芋圓 地址：新北市瑞芳區豎崎路5號 營業時間：週日到週五 0900-2000 週六0900-2200

阿妹茶樓 | 2 小時

白天熱鬧的九份老街 晚上展現不同面貌 紅色的燈籠亮起時多了一份幽靜 不只午後的時光適合飲茶配小點 日落之後、看夜景喫茶更是另一大享受～ 📍阿妹茶樓 地址：新北市瑞芳區市下巷20號 營業時間：週日到週四 1030-2300 週五六1030-0100

延伸閱讀：九份金瓜石｜山城漫步的陽光x巷仔底的老宅咖啡

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