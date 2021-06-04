絕美海邊階梯、老梅迷宮牆！ 新北瑞芳「環山看海一日遊」列入必訪名單

作者：Funliday-Claire

跟著 Claire 於 2020-12-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 無耳茶壺山登山步道、濂洞國小、老梅迷宮。 瑞芳是一個煤礦產業的源頭，環山又環海，一直以來就很喜愛無耳茶壺山這個地方，所以規劃一日遊景點，希望大家也可以體驗看看，當然更重要的是路途中也要小心注意安全。

無耳茶壺山登山步道 | 3 小時

起了一個大早，開到金瓜匙石頂端-勸濟堂來爬山，但...但...但...這條山路真的是充滿髮夾彎、蜿蜒曲折、驚險萬分。回到正題，我們把車子停好準備攻頂，過程中因為走走拍拍停停花費了比較多時間(大約1小時)，看到最頂端有個岩石上面寫著禁止進入立牌，也被封起來了，先前Claire在這裡還沒被封起來之前有爬過，一路可以通往黃金神社到九份老街下來，但因為路程顛頗、地質風化容易崩塌、再加上位於山區經常起霧，導致有許多命喪於此的案例，是一件非常得不償失的事情，說到這個我必須再補充一下，如果我自己在從事某些比較危險的戶外活動的時候都會把旅平險考慮進來，而且大家可能都以為這旅遊保險真的是要出國才保，那麼你就錯了‼️意外是隨時隨處可遇的，再加上其實現在旅平險非常easy，像新安東京海上產險就只要一鍵試算、選擇保障額度、馬上搞定，特別的是竟然連三鐵活動、食物中毒都可以加購保障（食物中毒的部分超適合我這種吃貨）不容忽視。

濂洞國小 | 1 小時

再來要和大家分享的是一個擁有絕美海景的濂洞國小，在這裡其實可以順遊報石山步道，由於之前有去過了，所以這次就沒有再過去走走。讓我們回到濂洞國小，傳說中在這裡有一個絕美且神似日本動畫的場景，怎麼拍、就怎麼好看，右上往下排拍攝，感覺這階梯根本就可以直通無盡的湛藍海邊，請注意來到這裡請準備好記憶體空間，真的是會秒殺記憶體。

老梅迷宮 | 30 分鐘

接著來到一個非常隱密的神秘景點，就在老梅公園裡，是ㄧ個充滿復古、用紅色磚頭打造的迷宮牆，還以為是要拍古裝戲，逗趣的繞了幾下迷宮，一點也不難的路線一下子就被我看透了，地上都是溼泥土，ㄧ不小心的話其實滿容易跌倒的，大家要小心。在旁邊也有個小瞭望台走上去不到5分鐘就可以看到老梅迷宮的全景，和藍天白雲搭配起來，倒是美的

緣道觀音廟 | 1 小時

會來到這個廟不是因為信仰、要拜拜的關係，只是看到網路上有人把這裡拍的好漂亮‼️不說大家可能不知道這個佛像可是獲得金氏世界紀錄「最大鋼製雕塑」，而且近期才開始開放參觀呢！走近去才發現到其實廟的佔地蠻大的，有水池、小瀑布、大量植栽，後方還有一大片的森林，讓我有非常清幽、Peace的感受。

黑殿飯店 | 2 小時

都來到淡水了當然要來淡水走走，只是白天的淡水個人認為沒有什麼特別的，因為賣的東西感覺其他地方都有，倒是沿著淡水河的咖啡廳、餐廳的佈景都陳設的還不錯，但我仍舊選擇到黑殿飯店(原黑店排骨飯)吃雞腿飯。ps:他們家的雞腿飯很讚！

大稻埕 | 1 小時

輾轉來到大稻埕的原因是因為在淡水的時候太早了，再來今天突然哪根筋不對，天氣這麼好就是要看夕陽啊！這次來到大稻埕感覺和以前的印象相差很多，多了許多異國攤販及人潮，因為天氣好，所以非常多人來慢跑運動看夕陽，整體來說感覺非常放鬆又舒服，非常滿足

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