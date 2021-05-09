台北「人氣爆汁湯包」5選！松露＋蝦仁口味超Juicy，還有麻糬豆沙包必吃

小籠湯包是台灣飲食文化中不可或缺的一環，人氣湯包店充斥台灣的各大巷弄或街上。這回小編想要推薦台北必吃的5家人氣湯包店，Q彈表皮配上爆汁的內餡，絕對一吃就愛上，快一起看看吧！

杭州小籠湯包

網友號稱台北兩家必吃鼎泰豐外，還有一家必吃的的湯包店必屬「杭州小籠湯包」了。甫於2020年才獲得米其林必比登推薦殊榮的杭州小籠湯包，主打各式湯包蒸餃類，像是他們家的小籠湯包表皮比較扎實，富有彈性，咬開後湯汁爆漿非常好吃，除此之外，還有蝦仁蒸餃、蟹黃湯包都是人氣必點。另外小編私心想要推薦「麻糬豆沙包」，紅豆內陷配上麻糬甜甜Q彈的麻糬，甜而不膩，入口即化的口感，會讓人想要一人接著一口。其他還有三鮮煎餃、大餅卷牛肉與豆腐煲等都是美味必吃的餐點，快嚐鮮吃一下囉。

地址：台北市大安區杭州南路二段19號

電話：02 23931757

圖／杭州小籠湯包官網

圖／杭州小籠湯包官網

濟南鮮湯包

「濟南鮮湯包」位於台北濟南路上，是近幾年「異軍突起」的湯包名店，主打「薄皮湯包」與各式小點，尤其店內中國上海風的裝潢，更增添餐廳美好的用餐氛圍。而絕對必吃的「絲瓜蝦仁湯包」則是店內的人氣招牌，把絲瓜滑順鎖水與鮮甜飽滿的蝦仁內陷完美融合，咬下爆汁流湯從嘴裡化開，那美味至今難忘。另外還有麵食與炒飯也份量十足，可以各點分著一起吃。

地址：台北市大安區濟南路三段20號

電話：02-87737596

圖／濟南鮮湯包臉書粉專

圖／濟南鮮湯包臉書粉專

明月湯包

曾獲得台北湯包冠軍的「明月湯包」已經是人氣湯包老店了，至今仍然屹立不搖，且每到用餐時間都會人滿為患。該店餐點品項非常多元，從招牌湯包、鍋貼、蒸餃，再到飯麵與蔥油餅都有。而除了招牌湯包必點之外，還有網友推薦也必吃的「韓式湯包」，包裹著濃郁微辣的泡菜，再加上肉汁融合，非常開胃，另外還有抹茶小包也是很適合嚐鮮的特色小點。而且CP值超高，一籠湯包八顆只要130元，快揪團吃起來囉。

地址：台北市大安區基隆路二段162-4號

電話：02-27367192

圖／IG網友fuzzy_eater授權

圖／IG網友fuzzy_eater授權

北大行小籠包

成立於1996年、過去常常上遍各大日本旅遊雜誌、推薦台灣小籠包必吃的「北大行小籠包」，為於台北信義區光復南路旁，許多人推薦一定要吃看看的「蟹黃湯包」絕對是湯包美味新層次，滿滿的蟹黃鮮味與口感有勁的湯包表皮，沾點甘甜的醬油與薑絲，一個人吃一籠都沒問題。另外該店的油豆腐細粉也是許多細粉愛好者超愛的美食料理，湯頭不會死鹹但油香味撲鼻而誘人，配上小籠包剛剛好。除此之外，還有蝦仁湯包、擔擔麵與豆沙包等都是店內的人氣餐點。

地址：台北市信義區光復南路427號

電話：02-27299370

圖／IG網友ni_eating授權

圖／IG網友ni_eating授權

津富倉 手作蘿蔔糕 小籠包 小燒包 杏仁豆腐

以攤位為主的「津富倉」主打各式手作港式點心，像是蘿蔔糕、櫻花蝦、金華火腿與杏仁豆腐等。但他們家的小籠湯包非常特別，有推出原味、松露、塔香等三種口味，尤其松露口味是許多人小籠包愛好者必點的口味之一。該店也強調絕對沒有任何防腐劑添加，且保證純手工製作更吸引大票饕客前往排隊，另也可以訂購冷藏蘿蔔糕和小燒包喔，詳情請上臉書粉專查詢。

地址：臺北市萬華區萬大路493巷 （495號7-11旁）

臉書：https://www.facebook.com/jinfucang/?ref=page_internal

電話：0986433323

圖／津富倉臉書粉專

圖／津富倉臉書粉專