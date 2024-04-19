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寒舍艾美「母親節」早鳥蛋糕88折開跑！再推限定媽咪「龍蝦蟹腳」大餐、入住再送香水

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北寒舍艾美酒店提供
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為迎接溫馨的母親節，「台北寒舍艾美酒店」規劃一系列住房與餐飲活動，感謝辛勞的媽咪。從5月1日至5月26日的週末，推出「媽咪最艾美」住房專案，豪華客房每晚9,999元起+15.5%，專案含馥馬爾香氛出版社香水與翌日早餐。寒舍食譜母親節套餐由主廚吳銘儒嚴選頂級食材，每位3,880元+10%，探索廚房更於5月11日與12日加碼推出美味龍蝦與雪蟹腳，滿額消費即可獲得KILIAN PARIS香水，多重好康只有媽咪享受得到！

圖／台北寒舍艾美酒店提供
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尊崇媽咪無極限 享有馥馬爾香氛再送母親節花束

為了犒賞辛苦的媽咪，台北寒舍艾美酒店推出「媽咪最艾美」母親節住房專案，5月1日至5月26日之週末雙人入住豪華套房，每晚9,999元起+15.5%。房內設有BOSE立體環繞音響、illy咖啡機等頂級設備，並享有翌日早餐兩客。預訂主管套房更可獲得行政樓層禮遇及母親節精緻花束。前60組預訂專案可額外獲得法式沾香典藏瓶7ml，展現每位女性獨特的魅力。

圖／台北寒舍艾美酒店提供
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粵式奢華母親節大餐 豐盛百匯自助餐 以美食傳遞無盡的愛

寒舍食譜於5月4日、5日、11日、12日推出母親節套餐，每位3,880元+10%，主廚嚴選上等食材，打造七道美饌，並贈送冷凍雞粥禮盒。探索廚房自助餐廳更特別加碼推出美味龍蝦與雪蟹腳，每位1,890元+10%起。活動期間滿額消費還可獲得精美照片及頂級香氣KILIAN PARIS銘酒典藏瓶10ml。Drip & Dough特別推出「愛．綻放」母親節限定蛋糕，預購享早鳥優惠88折。

圖／台北寒舍艾美酒店提供
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如欲了解更多詳情或預訂，請洽詢(02)6622-8000或訪問官網www.lemeridien-taipei.com。趕快給媽咪一份大禮，共度溫馨母親節。

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