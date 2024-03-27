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「寶林茶室」黑歷史被挖出！網曝「慘痛用餐經驗」留1星負評：吃到頭髮、腐敗酸味...
台北市信義區「寶林茶室」疑似食物中毒事件延燒，據北市衛生局資料，截至今(27)下午2點，已接獲7例醫院通報、1例1999通報就醫，目前累計2死。目前，衛生局已勒令寶林業者所有分店暫停作業、停止供應餐點，沒想到過往黑歷史也一一浮上檯面。
早在一年前，就有網友在寶林茶室Google留下一星負評，並分享「慘痛的用餐經驗」，該名網友表示，吃酥炸雞腿時發現裡面卡友一根黑頭髮，就連水杯都有嚇人的抹布味，餐飲品質令人汗顏。
此外，也有網友反映，「青菜是爛掉的」、「沙鍋臭豆腐有腐敗酸味」、「炒粿條炒到整盤都焦掉」等。而評論中，也有網友直言「餐點品質這幾月來掉非常多」，不光是口味方面，怕是連餐飲最注重的食品安全都未把關。
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