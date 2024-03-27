「寶林茶室」黑歷史被挖出！網曝「慘痛用餐經驗」留1星負評：吃到頭髮、腐敗酸味...

春水堂新品來了！知名連鎖茶館「春水堂」在步入4月前搶先公開「韶華之味」系列夏季新品，濃濃中式美味、復古茶飲等多達6道誘人佳餚，更加碼推出「四季春珍珠霜淇淋」系列，將於4/1起正式推出，邀請喜愛春水堂的食客們到店一飽口福。

2024-03-27 12:01