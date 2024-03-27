「天價奶茶」買單嗎？ 老闆揭高級茶葉原料 一杯奶茶「售價840元」 網驚呼：喝了會升仙

天價奶茶現身了！ 近期出現在中國浙江省杭州的一家奶茶店，推出一杯要價人民幣188元(約台幣840元)的奶茶，據業者出面解釋，因為使用了高級茶底，每斤茶葉要價3至5萬元所致，但引發了網民熱烈討論甚至驚呼「喝了會升仙嗎？」

圖／翻攝自微博

據陸媒報導，一家位於杭州南宋禦街的奶茶店，店家飲料菜單上標示兩款身價破百的奶茶，分別名為「紅顏舊」售價為168元(約新台幣750元)和「樅茗天下」售價188元(約新台幣840元)一杯。但店內也還有其他價格親民許多的奶茶，約莫落在20多元人民幣的平價奶茶。

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業者黃老闆解釋，上述兩款"3位數"的奶茶價格之所以高昂，是因為採用了武夷山的岩茶老樅水仙作為原料茶底，並使用了自製的牛肉桂等高品質配料，茶葉價格在每斤3至5萬元人民幣，儘管價格較高，老闆還是希望能讓顧客也能嘗到高品質的奶茶，同時認為這些奶茶的品質和口感很值得！

不過，網友對於這兩款高價奶茶似乎不買單，直言「喝了會升仙嗎？」、「再貴的茶葉，加完糖和奶也沒什麼差別了」，也有人認為這是一種行銷策略「博眼球做廣告」，讓消費者覺得其他價格較低的奶茶相對便宜而買單。