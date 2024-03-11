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蘇丹紅延燒！美式炸雞「胖老爹」急發聲明　經檢驗「均無蘇丹紅色素」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自胖老爹美式炸雞彰化伸港店粉專
圖／摘自胖老爹美式炸雞彰化伸港店粉專

蘇丹紅事件延燒，主打奶香炸雞的「胖老爹美式炸雞」急發聲明，強調使用之胡椒粉和辣椒粉經檢驗「均無蘇丹紅色素」，請消費者放心食用。

蘇丹紅事件頻傳，金福華食品、蝦味先、八方雲集都遭殃，而頻繁使用胡椒粉等製品的速食連鎖不免被波及，「胖老爹炸雞有限公司」則搶先發出聲明稿，聲明「本公司主要使用之胡椒粉及辣椒粉為小磨坊，經其檢驗報告結果，產品均無使用蘇丹紅色素」，敬請安心食用，以避免無端捲入蘇丹紅風波中。

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炸雞 胖老爹

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