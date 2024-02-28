手作料理日常！ 濃郁鍋物「千層白菜豬肉豆乳鍋」在家就能吃
圖、文/Nini Tsai
最近天氣又變冷來點鍋物最好不過了，千層白菜豬肉鍋已經流行好一陣子了，吃法也大同小異，不外乎就是把白菜跟豬肉片一層一層堆疊，切片後放入鍋中，加入高湯煮熟即可。
這次的千層白菜豬肉豆乳鍋，主角當然一樣是白菜以及豬肉片，但多了豆乳為湯底，口味會更為濃郁，加上蔬菜又多加了櫛瓜以及紅蘿蔔，顏色美蔬菜也多營養更加滿分唷！
材料：
白菜 約10片
豬肉片 250g
櫛瓜 1/2顆
紅蘿蔔 1/3節
無糖豆漿 350ml
鰹魚高湯包 1包
作法：
將紅蘿蔔削皮後削成薄片，將櫛瓜削成薄片。
將白菜放在砧板上，依序放上豬肉片、櫛瓜片以及紅蘿蔔片，切兩段。
將切好的食材放入鑄鐵鍋中排好。
中間可放入多餘的食材（豬肉片或白菜皆可）。
撒上鰹魚高湯包，倒入豆漿。
蓋上鍋蓋用小火將食材煮熟即可。
輕鬆完成美味的鍋物！
有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言