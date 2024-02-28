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手作料理日常！ 濃郁鍋物「千層白菜豬肉豆乳鍋」在家就能吃

聯合新聞網／ 宅宅太太的日常

圖、文/Nini Tsai

最近天氣又變冷來點鍋物最好不過了，千層白菜豬肉鍋已經流行好一陣子了，吃法也大同小異，不外乎就是把白菜跟豬肉片一層一層堆疊，切片後放入鍋中，加入高湯煮熟即可。

這次的千層白菜豬肉豆乳鍋，主角當然一樣是白菜以及豬肉片，但多了豆乳為湯底，口味會更為濃郁，加上蔬菜又多加了櫛瓜以及紅蘿蔔，顏色美蔬菜也多營養更加滿分唷！

材料：

白菜 約10片

豬肉片 250g

櫛瓜 1/2顆

紅蘿蔔 1/3節

無糖豆漿 350ml

鰹魚高湯包 1包

作法：

將紅蘿蔔削皮後削成薄片，將櫛瓜削成薄片。

將白菜放在砧板上，依序放上豬肉片、櫛瓜片以及紅蘿蔔片，切兩段。

將切好的食材放入鑄鐵鍋中排好。

中間可放入多餘的食材（豬肉片或白菜皆可）。

撒上鰹魚高湯包，倒入豆漿。

蓋上鍋蓋用小火將食材煮熟即可。

輕鬆完成美味的鍋物！

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。 

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