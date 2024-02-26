眼睛吃也過癮！繼光香香雞「炙燒雞排」霸氣開賣 無辣不歡必點「川麻雞排」夠味開嗑

繼光香香雞吃得到雞排了！超人氣台味速食「繼光香香雞」最新推出夯品「炙燒雞排」，多汁雞排刷上鹹甜特製醬料再以大火炙燒表層外皮，酥脆、滑嫩口感兼具，還有無辣不歡者會愛的「川麻雞排」可選，光用看的就讓人口水直流。

圖／IG@52_foodie授權

主打台味炸雞的「繼光香香雞」推出邪惡新品「炙燒雞排」，以獨門配方醃製國產帶骨雞胸肉，酥炸後於雞排兩面刷上特調鹹甜醬汁，再用大火炙燒表皮，一口咬下卡滋脆皮與爆汁雞肉在嘴裡迸開，還能噴上清新檸檬汁提味，清爽解膩的絕妙組合誕生，吃起來夠味又過癮。

炙燒雞排，售價110元。圖／IG@52_foodie授權

除了「炙燒雞排」外，繼光香香雞也為嗜辣者打造「川麻雞排」於全台開賣，以辣椒、花椒、大紅袍等經典調料製成麻辣粉，均勻撒在酥脆雞排上，約為中辣的辣度麻香開胃，再配上一口快樂水，簡直不要太滿足啦。IGer 52分享後吸引網友眼球，紛紛留言「太香了」、「好大塊的雞排」、「好巨無霸！」、「眼睛吃也過癮」等。

炙燒雞排販售門市：淡水、大坪林、桃園站前、西大、福星、豐原、台中中山旗艦店、桃園新光影城、士林、羅東、雙連、新莊、蘆洲、樹林、開封、竹北、廟前、南崁、林口長庚、大里、樹孝、彰化民族、鹿港、中科、昌平、新南屯、台南永康、台南赤崁

川麻雞排，售價100元。圖／IG@52_foodie授權