一特價就掃光！全聯「神級油雞腿」下殺6折碰運氣 幸運網友「巡田水」一次5盒全帶走
雞腿富翁！全聯福利中心時常促銷，特別是在部分指定時間段後會貼上折扣標籤，吸引許多人巡店挖寶。就有網友分享，下午到全聯巧遇熱門美食「油雞腿」下殺6折，直接一次把五盒掃光，引發網友討論並回應「太羨慕了QQ」、「別人家的全聯總是讓人羨慕」。
有網友在「我愛全聯-好物老實説」臉書社團貼文分享，「下午去全聯巡田水，剛好看到6折油雞腿，還有5盒全掃光」掀起網友熱議。圖中五盒「美味堂去骨油雞腿」折後只要125元超划算，同樣喜歡這款油雞腿的網友紛紛留言「好幸運」、「超便宜！！」等，還有網友過年前一次掃十盒，可以看出這款油雞腿的美味程度。
而每每有人分享撿便宜的相關貼文，都會有網友詢問何時開始有折扣，有經驗的網友分享表示「每間不一定」、「六折通常下午四點」，但也有人回報有門店是一開店就6折，須看各家全聯的促銷操作模式，因此原PO也才會用「巡田水」來形容，推薦想搶便宜的朋友可以不時去巡店碰運氣。
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