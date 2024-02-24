連關6間門市！ 亞尼克驚爆「集體倒店潮」 3/17陸續結束營業

曾經夯到每10秒就能賣出1條生乳捲！亞尼克近期有6間實體門市陸續宣布熄燈，包括才剛在2023年5月進駐南投、開幕不到1年的草屯店，也宣布將於4/28結束營業！

有網友在「草屯人」臉書社團發文表示，日前到店裡拿蛋糕，才知道店家將結束營業，po出一張亞尼克草屯店的公告照片，圖中寫著店家因租約到期，將於4月28日結束營業，他大嘆感到錯愕又十分可惜，「好不容易有新的店家進駐草屯，沒想到短短時間就退場」。

圖／翻攝草屯人臉書社團

根據亞尼克官網指出，亞尼克今(2024)年著手進行通路策略調整，積極加強以YTM二代蛋糕自動販賣機提供24小時甜點販賣，預計將於今年新增40個新站點，讓服務更加便利。

也同時宣布共計6間門市即將收攤，包括「嘉義中正店」營運至3/17、「台南中正店」營運至3/24、「彰化員林店」營運至3/24、「頭份中正店」營運至4/21、「新莊幸福店」營運至4/28以及「南投草屯店」營運至4/28，同時也會進行現有門市優化及擴點。