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2／10起停止供應！ 全家「一次性提網」庫存用完即止 改賣不織布提袋每個3元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
全家「一次性提網」將於2月10日起陸續停止免費提供。圖／翻攝高雄點 Kaohsiungtien粉專
全家「一次性提網」將於2月10日起陸續停止免費提供。圖／翻攝高雄點 Kaohsiungtien粉專

環保意識日漸抬頭，全家超商將於2月10日起在全門市陸續停止免費供應「一次性提網」，並鼓勵消費者自備環保袋，亦可於門市購買可重複使用的不織布提袋，這是繼2022年10月7-ELEVEN宣布停止供應咖啡及鮮食的一次性免費提網後，再度有超商宣布跟進。

「高雄點 Kaohsiungtien」臉書粉專最新貼文指出：「繼7-ELEVEN後，全家也要停止提供免費提網了。」依據分享的照片顯示，全家免費供應的藍色一次性提網，即將在庫存使用完畢後即停止供應，未來改為販售黑色不織布提袋，每個售價3元。

7-ELEVEN推動綠色消費，已於2022年10月各門市全面陸續停止提供一次性免費提網。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推動綠色消費，已於2022年10月各門市全面陸續停止提供一次性免費提網。圖／7-ELEVEN提供

針對全家不再免費提供鮮食提網，不少網友紛紛狂讚。而據ETtoday新聞雲報導指出，業者最新回應表示：「113年2月10日起，全台4200間店舖將陸續停止免費提供鮮食一次性提網(依各店舖庫存量供應完為止)，並鼓勵消費者自備可重複使用之購物袋，亦可依需求加購可重複使用、容量更大的不織布提袋，推廣價3元。」

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