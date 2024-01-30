漢堡王「蘑菇湯」回來了？！漢堡王點名忠實粉絲「品湯」 網笑一片：太會了

最會行銷的速食品牌！連鎖速食「漢堡王」以「債不過年 堡王來還」為開頭貼文，標記一名熱愛漢堡王「蘑菇湯」的網友並邀請他參與品湯儀式，似乎是為「蘑菇湯」的回歸預熱，吸引網友留言「很會」、「漢堡王的行銷，總是不會讓我失望」。

圖／漢堡王提供

「漢堡王」日前發文，邀請一位網友參與「蘑菇湯」品湯儀式，並提到該網友幾乎在漢堡王的每篇貼文下都有發表對蘑菇湯的炙熱宣言，特此邀請他參加「復刻蘑菇湯」品湯儀式，也因此掀起網友熱議。有網友看到「蘑菇湯」可能將被敲碗回歸，表示「還是堡王有誠意」、「太會了」，也有人喊話致謝該網友「謝謝保持持之以恆的毅力，使大家有湯喝」，但由於漢堡王尚未正式公布「蘑菇湯」是否會正式回歸開賣，建議顧客關注漢堡王動態，等待進一步的好消息。

不少網友看到貼文，也紛紛敲碗「雞薯條變常駐」、「華香雞排堡」、「法式白醬蘑菇堡」等品項，希望品牌能夠聽到消費者的心聲。此外，漢堡王官網推出多品項買一送一，包含四塊雞塊、小華堡、中份薯條、小洋蔥圈、經典脆雞堡、大杯飲料等，在這個萬物皆漲的時代，真的揪甘心，銅板價吃起來。

有網友敲碗，希望「雞薯條」變常駐。圖／漢堡王提供