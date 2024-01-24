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老味道復活了！基隆廟口老字號「豆簽羹」悄回歸 網嘆「一碗一個便當錢」在地人這麼說

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖 網友Harold Tseu、Laurence Shang
圖／摘自Google地圖 網友Harold Tseu、Laurence Shang

豆簽羹回來了！基隆廟口老字號「豆簽羹」於去年9月因不敵成本宣布熄燈，更在最後營業日創下開賣不到2小時即售完的紀錄。近日，有網友發現「豆簽羹復活了」，吸引在地人回應「每到廟口必吃」、「真的嗎？小時候的味道」。

圖／摘自Google地圖 網友hat red
圖／摘自Google地圖 網友hat red

基隆廟口傳統老店「豆簽羹」悄悄回歸開賣，被網友發現並分享在「基隆人日常」臉書社團。基隆「豆簽羹」於去年9月熄燈，後來改賣鹹水雞，近日則將古早味回歸。「豆簽羹」中的豆簽由米豆磨粉製成，加上外型似籤狀而得名，健康無油還能養顏美容。除了主角豆簽外，饕客還能選擇搭配蝦仁、蚵仔或綜合，肥美海鮮與豆簽一同入口，就是簡單純樸的涮嘴好味道。

圖／摘自Google地圖 網友Laurence Shang
圖／摘自Google地圖 網友Laurence Shang

網友分享後，湧入不少人留言回應「樂見復活」、「還是這個比較對味，獨一無二」、「古早味、美食的氣味，真的要傳承下去」、「老攤老味道、第三代的傳承」，但從網友分享的照片中得知目前一碗羹要價75元，令不少網友大嘆物價回不去，不過仍有人表示「支持品質不變的漲價」。

圖／摘自Google地圖 網友Laurence Shang
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