炸蝦、豆皮加量！壽司郎「雙倍配料烏龍麵」限時四天不加價 還有「福袋抽抽樂」把萌抱福袋帶回家

寒流給你雙倍溫暖！寒流來襲，壽司郎祭出限時四天的「雙倍配料烏龍麵」，配料加倍不加價，不少看到優惠消息的網友開揪「吃起來」。同時，還有「福袋抽抽樂」活動開跑，滿額即可參與抽獎，有機會將超值壽司郎福袋帶回家。

圖／壽司郎提供

因應冷氣團來襲，壽司郎推出「雙倍配料烏龍麵」配料加量不加價的優惠福利，即日起至1/25，開吃「豆皮烏龍麵」或「炸蝦烏龍麵」都能以110元價格吃到雙倍的美味配料，暖呼呼的烏龍麵條與清爽湯頭，天冷就要來上一碗暖心暖胃，尤其是喜愛豆皮、炸蝦的食客記得揪吃衝一波啦！

此外，壽司郎「福袋抽抽樂」活動也正式開跑，即日起到壽司郎單筆消費滿500元，並按讚台灣壽司郎FB或追蹤台灣壽司郎IG（二擇一）即可參加，有機會將裝滿可愛萌抱壽司小物的福袋帶回家，未中獎亦可參與集點，累積滿2點、4點、8點時，即可兌換精選獎品於下次使用，值得注意的是集點期間即起至1/31，兌換期間則至2/4。

圖／壽司郎提供

壽司郎「福袋抽抽樂」活動資訊

活動內容：按讚台灣壽司郎FB或追蹤台灣壽司郎IG，且單筆消費滿500元即可參加福袋抽獎

⁣集點期間：1/22～1/31

兌換期間：1/22～2/4（獎品數量有限、送完為止）

備註：相關活動詳情及實際情形以壽司郎為準

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