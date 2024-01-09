2024元雙人吃到飽！ 六福敘日BUFFET「甜莓夢境」 草莓控爽嗑草莓、生鮮干貝平假日吃到飽

草莓控看過來！ 台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳引進草莓季，推出「甜莓夢境」季節主題餐檯，推出數十道草莓限定料理，此外，喜迎2024年全新展開，凡平日午、晚餐至敘日用餐並打卡分享，即可享兩位成人餐費2,024元，相當於75折優惠！

圖／台北六福萬怡酒店提供

敘日餐廳「甜莓夢境」讓草莓控引頸期盼、Buffet控們樂翻！嚴選香氣馥郁的苗栗大湖香水草莓，要讓草莓控一次吃個夠，主打多款草莓入饌佳餚，包含清爽小點「花園蟹肉草莓甜筒」、「嫩煎雞胸佐陳醋草莓沙沙」、慢煎至黃金焦香的鮮魚與酸甜草莓的「羅勒莓果蜜醋鮮魚」、嚴選軟嫩七分熟牛肩胛，搭配濃烈藍紋起司的「草莓藍紋起司牛肉沙拉」、主食「草莓乳酪鮮蔬煨雞腿」等，還有如「草莓卡士達泡芙、粉紅馬卡龍、鮮莓水果塔、焦糖草莓布蕾」等多道必吃草莓甜品供選擇。

圖／台北六福萬怡酒店提供

同步推出平假日午、晚餐期「日本生食級干貝」吃到飽，平日餐期的「獵人香草醬焗扇貝」以及假日限定的「醋蔥漬鮭魚卵生蠔」、「松露白醬焗生蠔」和鮮甜松葉蟹腳，並搭配現切肉檯的爐烤美國牛、台南現燙生牛肉湯等暖胃湯品，一口氣嚐遍入冬會更為肥美的海鮮食材。

圖／台北六福萬怡酒店提供

自2024年1月8日至2月7日，敘日餐廳推出「喜迎新年！雙人餐費2,024元」優惠活動，凡兩位成人於平日午晚餐至敘日用餐並打卡，即享活動優惠價2,024元。以上優惠價格需收原餐費一成服務費，並限大人適用，孩童無法列入人數計算。