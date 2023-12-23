精緻Buffet市場大進化！ 導入Wine Pairing 價格再升級 全台分店接力開花

品項眾多、可以無限享用的「自助餐」，一直是許多民眾聚餐的熱門選擇。2023年，隨著「饗 A Joy」、「島語自助餐廳」等新型態的自助餐廳加入，連帶也創造更多話題與消費者的選擇。

饗 A Joy 台灣Buffet天花板

位於台北101內的「饗 A Joy」，開幕就被譽為「台灣buffet天花板」。圖／饗賓集團提供

回顧2023年的自助餐市場，最具討論人氣者，莫過於饗賓餐旅集團於台北101內所開設的「饗 A Joy」。標榜以台灣飲食脈絡為底蘊，加上海洋大地的精華為骨幹，打造出豐潮、時濤、沁波、熾原、然然、乘城、戀戀、漫漫津澤等8大特色餐區，提供帝王蟹腳、龍蝦、牛排、生蠔等精選食材，更因每人最高要價3,880元，因此甫開幕就被稱為「台灣Buffet天花板」。

不僅「饗 A Joy」，饗賓餐旅2023年就開設7間自助餐餐廳，包括旭集天母店、旭集中茂店、小福利小碧潭店等餐廳。其中小福利中茂店導入全新店型與自助吧檯內容，打造「火鍋版饗食天堂」。業者表示，新店型業績較原本店型成長2倍，也刺激未來小福利升級動力。

王品過去以「和牛涮」首度跨足吃到飽市場，目前仍持續拓展版圖當中。圖／王品提供

不僅是饗賓餐旅，王品集團自2020年以「和牛涮」進入吃到飽市場後，近年也不斷擴大旗下自助餐品牌的版圖。2023年，王品就在板橋、高雄、頭份、台中等地，接連開設和牛涮、肉次方等不同類型的吃到飽餐廳，明年第一季也預計會再於左營設置肉次方新分店。

至於深耕吃到飽市場多年的「馬辣集團」，今年在基隆、新竹、新店均有新據點，品牌囊括麻辣鍋吃到飽的「新馬辣」、火鍋吃到飽的「涮樂」、燒肉吃到飽的「夯下去」，還有個人肉盤＋自助吧吃到飽的「燒肉ChaCha」。業者也透露，接下來將再於西門町商圈開設全新品牌「肉之間」，主打個人大肉盤鍋物套餐＋自助吧吃到飽。

馬辣集團在2023年，已經拓展5間不同品牌的新分店。圖／馬辣提供

不僅連鎖自助餐品牌積極發展，星級飯店的自助餐廳也紛紛推出話題性活動，藉此維持品牌熱度與人氣。例如晶華酒店內的「栢麗廳」在夏天規畫「夏日屋台美食祭」，寒舍艾美酒店的「探索廚房」，今年也多次推出義大利、日本等不同主題活動。台北喜來登「十二廚」在日前則打造「韓國美食節」，台北萬豪酒店「Garden kitchen」則是在11月時邀請泰國美女私廚Naree Boonyakiat客座獻藝，打造極具泰國特色的皇家菜式主餐。

晶華酒店內的「栢麗廳」在今年夏天規畫「夏日屋台美食祭」。圖／晶華酒店提供

島語自助餐廳 星級飯店更精緻

台北漢來大飯店的「島語自助餐廳」，標榜「一餐檯、一Fine Dining」的概念。圖／漢來提供

在諸多星級飯店自助餐中，今年最具話題當屬台北漢來大飯店的「島語自助餐廳」。據統計，漢來旗下的自助餐廳「海港餐廳」每年營收可占全集團50%，而全新升級的「島語」則是跳脫現有模式，主打「一餐檯、一Fine Dining」的主軸，規畫8座料理島檯，分別提供日本料理、烤物與炸物、中式料理、海鮮等內容，餐點品質更加精緻。同時每座主題餐檯帶入「Wine Pairing」概念，均供應與餐食相對應的佐餐酒，整體體驗更完整。

不論是「饗 A Joy」或是「島語自助餐廳」，兩間新加入的自助餐廳在市場上都已快速累積人氣，許多品牌也在疫情後明顯成長。饗賓餐旅表示，本月因有耶誕節、跨年等重大節日，「饗 A Joy」所有餐期全部客滿，而蔬食自助餐「果然匯」全年業績也較疫情前（2019年）成長40%。至於島語目前至2月底前也幾乎全滿，僅剩午餐時段尚有零星座位，農曆新年餐期更是在開賣1小時內全部售完。由各種跡象與市場表現，都可以看出台灣吃到飽市場的熱絡，也讓人期待未來自助餐廳的更多變化。

聯合報提醒您：禁止酒駕 飲酒過量，有害健康