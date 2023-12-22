冬至湯圓自由配！ 清原「極緻滿福湯圓」新吃法 加映全台5大「知名湯圓店」推薦

冬至湯圓熱呼呼來一碗！ 天冷好想吃湯圓但懶得動手煮，就近選擇知名連鎖甜品飲料店「清原」最新吃法，四種不同的湯底可以自由挑選。同場加映，特別推薦全台各地人氣湯圓店推薦，無論是芝麻湯圓、花生湯圓、紅白湯圓、鹹湯圓都能嚐到店家細心烹煮的美味！

圖／清原提供

甜品霸主「清原」因應時節推出「湯圓季」，冬季必吃的超人氣「五福湯圓」及「磨米紅白湯圓」攜手回歸，加碼新品滿餡「大湯圓」，共有四款湯圓隨心選，搭配四種湯底有甜湯、紅豆湯、燒仙草及鮮奶等，客製專屬暖胃熱甜湯，加碼再抽「極緻滿福湯圓獨享券」。

在清原吃得到四種湯圓，由左上至右下分別為白皮花生大湯圓、紫糯芝麻大湯圓、五福湯圓、紅白湯圓。圖／清原提供

即日起至明年1月2日推出清原FB官方粉絲頁抽獎活動，活動期間內按讚粉專並公開分享活動貼文及留言「#極緻滿福湯圓」和標記兩位好友即可參與，預計抽出30位贈送「極緻滿福湯圓獨享券」。

同場加映：全台５大知名人氣湯圓店推薦

台北知名湯圓店-合好政江號

圖／翻攝合好政江號臉書

過往冬至前夕，金山南路上的「政江號」即開始聚集排隊人潮，只為了買生湯圓回家品嚐，一度於今年3月結束營業，令老顧客們感到婉惜，最新傳出冬至前夕，由第三代接手並改名為「合好政江號」，並搬遷至萬華區萬大路，老店重新出發，目前先以販售冷凍湯圓為主，暫時不提供內用服務。

地址：台北市萬華區萬大路423巷42號

台中知名湯圓店-欣欣商號

欣欣商號。圖／翻攝自google map

台中北屯三十多年的湯圓老店「欣欣商號」，店內有甜鹹湯圓之外，還有豆花、雞絲麵等，鮮肉湯圓雞絲麵，鹹湯底有油蔥酥增添香氣，還是甜湯圓湯底有淡淡的桂圓香，則可以加薑汁，天冷來一碗超暖胃。

地址：台中市北屯區昌平路一段408號

台南知名湯圓店-江水號

圖／翻攝江水號臉書

從民國20年開業至今、近百年的冰品老店「江水號」隱藏在台南市場內，傳承的好手藝從原本的西市場已搬遷到附近的國華街臨時區，夏天來此要吃碗八寶冰，冬天時甜湯湯圓裡的手工湯圓軟Q彈牙，連糖水也不死甜，入口就知道每一樣都是真功夫。

地址：台南市中西區國華街三段27號

高雄知名湯圓店-老周冷熱飲

圖／翻攝老周冷熱飲臉書

高雄三民區美食「老周冷熱飲」，開業至今已60餘年，除了著名的八寶冰之外，還有古早味的米糕粥以及圓仔湯，燒麻糬以糖水煮熟的糯米糰即麻糬，Q彈麻糬裹上芝麻粉或是花生粉，幾乎是遊客必點美食。

地址：高雄市三民區三民街126號

花蓮知名湯圓店-蔡家湯圓

蔡家湯圓。圖／翻攝自google map

創立近六十年歷史的「蔡家湯圓」是花蓮湯圓老店，著名的是那三角形狀的客家鹹湯圓，最多遊客喜愛搭配鹹湯圓+餛飩湯，還有甜湯圓可以選擇，每到元宵或是冬至都是當地人必買的店！

地址：花蓮縣花蓮市光復街37-1號