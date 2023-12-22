冬至湯圓自由配！ 清原「極緻滿福湯圓」新吃法 加映全台5大「知名湯圓店」推薦
冬至湯圓熱呼呼來一碗！ 天冷好想吃湯圓但懶得動手煮，就近選擇知名連鎖甜品飲料店「清原」最新吃法，四種不同的湯底可以自由挑選。同場加映，特別推薦全台各地人氣湯圓店推薦，無論是芝麻湯圓、花生湯圓、紅白湯圓、鹹湯圓都能嚐到店家細心烹煮的美味！
甜品霸主「清原」因應時節推出「湯圓季」，冬季必吃的超人氣「五福湯圓」及「磨米紅白湯圓」攜手回歸，加碼新品滿餡「大湯圓」，共有四款湯圓隨心選，搭配四種湯底有甜湯、紅豆湯、燒仙草及鮮奶等，客製專屬暖胃熱甜湯，加碼再抽「極緻滿福湯圓獨享券」。
即日起至明年1月2日推出清原FB官方粉絲頁抽獎活動，活動期間內按讚粉專並公開分享活動貼文及留言「#極緻滿福湯圓」和標記兩位好友即可參與，預計抽出30位贈送「極緻滿福湯圓獨享券」。
同場加映：全台５大知名人氣湯圓店推薦
台北知名湯圓店-合好政江號
過往冬至前夕，金山南路上的「政江號」即開始聚集排隊人潮，只為了買生湯圓回家品嚐，一度於今年3月結束營業，令老顧客們感到婉惜，最新傳出冬至前夕，由第三代接手並改名為「合好政江號」，並搬遷至萬華區萬大路，老店重新出發，目前先以販售冷凍湯圓為主，暫時不提供內用服務。
地址：台北市萬華區萬大路423巷42號
台中知名湯圓店-欣欣商號
台中北屯三十多年的湯圓老店「欣欣商號」，店內有甜鹹湯圓之外，還有豆花、雞絲麵等，鮮肉湯圓雞絲麵，鹹湯底有油蔥酥增添香氣，還是甜湯圓湯底有淡淡的桂圓香，則可以加薑汁，天冷來一碗超暖胃。
地址：台中市北屯區昌平路一段408號
台南知名湯圓店-江水號
從民國20年開業至今、近百年的冰品老店「江水號」隱藏在台南市場內，傳承的好手藝從原本的西市場已搬遷到附近的國華街臨時區，夏天來此要吃碗八寶冰，冬天時甜湯湯圓裡的手工湯圓軟Q彈牙，連糖水也不死甜，入口就知道每一樣都是真功夫。
地址：台南市中西區國華街三段27號
高雄知名湯圓店-老周冷熱飲
高雄三民區美食「老周冷熱飲」，開業至今已60餘年，除了著名的八寶冰之外，還有古早味的米糕粥以及圓仔湯，燒麻糬以糖水煮熟的糯米糰即麻糬，Q彈麻糬裹上芝麻粉或是花生粉，幾乎是遊客必點美食。
地址：高雄市三民區三民街126號
花蓮知名湯圓店-蔡家湯圓
創立近六十年歷史的「蔡家湯圓」是花蓮湯圓老店，著名的是那三角形狀的客家鹹湯圓，最多遊客喜愛搭配鹹湯圓+餛飩湯，還有甜湯圓可以選擇，每到元宵或是冬至都是當地人必買的店！
地址：花蓮縣花蓮市光復街37-1號
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言