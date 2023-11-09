一日限定！ 「壽司郎1111」吃愈多送愈多 11盤送100元最高累計1千元折價券

壽司控樂了！ 壽司郎推出11/11一日限定活動，與大家同慶雙11購物狂歡時刻，「壽司郎1111大方送」只要消費達指定壽司盤數，即可獲得折價券，吃越多就送越多，趕緊手刀預定用餐衝一波！

圖／壽司郎提供

今年雙11鎖定壽司郎一日限定活動，讓大家有吃又有拿，只要在台灣壽司郎FB或IG按讚，並於結帳時出示畫面⁣，單筆消費滿11盤壽司盤(含刺身)，即可獲得100元折價券，22盤送200元、33盤送300元，以此類推，最高滿55盤壽司盤(含刺身)，可獲得1000元折價券(超過55盤不再累贈)。

壽司郎11/11一日限定好康，全台共28,000張折價券，送完為止。需注意的是餐盤含紅盤、銀盤、金盤、黑盤，而副餐不列入盤數，活動僅限內用，不適用外帶外送，而折價券消費每滿300元可使用一張，⁣使用期限自11/12至年底12/31截止，手刀使用壽司郎APP預約用餐吧。

圖／翻攝壽司郎FB

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