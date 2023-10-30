炸物控開嗑！超人氣串炸吃到飽「串家物語」祭11月優惠 1日限定7折、平日「第二人半價」爽吃一整個月

打7折串炸吃到爽！來自日本主打動手串炸樂趣的「串家物語」推出11月用餐優惠，分別有兩波好康活動，除了一日限定7折外，還有長達一整個月的「第二人半價」。別忘了還有最後兩天的萬聖限定85折，從現在起爽吃到下個月囉！

圖／串家物語線上訂位系統

串家物語南港店。圖／串家物語線上訂位系統

將近年末，不少業者紛紛祭出優惠方案刺激消費，知名人氣串炸吃到飽餐廳「串家物語」也推出最新優惠，首波為11/1當日消費即享7折，11/2～11/30的週一至四還有平日優惠「第二人半價」，90分鐘無限暢食，大嗑各式串炸，牛肉、雞腿肉、章魚燒、迷你鯛魚燒統統吃得到，日式熟食、沙拉、冰淇淋及甜點都能想吃多少拿多少。

圖／串家物語線上訂位系統

圖／串家物語粉絲頁

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此外，今日就想開吃的朋友別錯過，萬聖限定至10/31，凡穿著黑色或橘色服裝至串家物語消費，兩人同行即享85折，從今天起吃到11月都有折扣。

圖／串家物語粉絲頁

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