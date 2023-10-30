快訊

賴清德稱「義務役不會上海陸空戰場」 邱國正：可能要抽籤到外島

全文／藍白政黨協商結果出爐！朱、柯共同宣示「4點結論」

最後營業日曝光！五星級泰式海鮮自助「泰市場」將隨信義誠品熄燈

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／本報資料照片、晶華提供
圖／本報資料照片、晶華提供

吃到飽控不捨！信義誠品將於12月24日正式熄燈，不少館內餐廳也將相繼落幕，而位於信義誠品6樓的五星級泰式海鮮自助餐廳「泰市場」亦與商場一同熄燈，對此，晶華酒店證實並透露下一步仍在規劃中。

信義誠品將於12月24日熄燈。圖／本報資料照片
信義誠品將於12月24日熄燈。圖／本報資料照片

走入18個年頭的誠品信義店宣布於12月24日平安夜謝幕，24小時書店將由「誠品生活松菸店」接棒。台北市唯一一家五星級泰式海鮮自助料理餐廳「泰市場」也將與商場同步熄燈，晶華集團亦表示，如民眾有尚未用完之餐券，可做為現金券於晶華旗下其他餐廳使用。

「泰市場」主打多樣泰式辛香料理，開胃冷菜、熱炒、湯品、咖哩、沙爹應有盡有，奶茶、冰淇淋和甜品糕點等都不馬虎，建議喜愛泰料的饕客或吃到飽控趕緊把握最後時間，將美味留在記憶中。

晶華旗下海鮮自助餐廳「泰市場」將與信義誠品一同謝幕。圖／晶華提供
晶華旗下海鮮自助餐廳「泰市場」將與信義誠品一同謝幕。圖／晶華提供

延伸閱讀：

掰掰了！全台唯一「IKEA Café」驚傳歇業 11/19結束營業 網不捨：太可惜了

事發9天落幕！遲到沒收訂金7600元惹議 米其林餐廳：經溝通已解決

誠品 熄燈 吃到飽 海鮮 晶華酒店

相關新聞

最後營業日曝光！五星級泰式海鮮自助「泰市場」將隨信義誠品熄燈

不捨！信義誠品將於12月24日正式謝幕，而位於館內6樓的五星級泰式海鮮自助餐廳「泰市場」將與商場一同熄燈，對此，晶華酒店證實並透露下一步仍在規劃中。

品嚐正統又新穎的印度風味！「夏花餐室」進駐台北東區

全新型態的印度餐廳「夏花餐室」，近期已於台北東區的新光三越二館正式開幕。除了獲得米其林推薦的「想想廚房」主廚Vaz Jo...

吃得到招牌「睡蓮」、月球表面！akeruE新菜單華麗上桌

即將迎來一週年的盤式甜點餐廳「akeruE Dessert」，本季以台灣「帶著暑氣的秋天」作為季節背景，推出「晚夏秋意」...

人氣拉麵「勝王」出泡麵！狂吸千人按讚：直接抱一箱

喜歡吃拉麵嗎？位於台北的人氣拉麵店「勝王」，在10月28日晚間發布最新公告，表示「勝王泡麵小七上市」，照片中還可見到數十...

來一杯！ Toyz拾汣茶屋開賣「超PINEAPPLE冰茶」 超派致敬價格曝光

致敬來一杯！ Toyz拾汣茶屋開賣「超PINEAPPLE冰茶」 超派優惠價曝光

咬一口狂嘔！ 基隆百年糕餅店「芋泥球吃出蟲」 他以為咬到錫箔紙

基隆名店「芋泥球吃出蟲」！以為咬到錫紙　他一口慘剩脆殼屍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。