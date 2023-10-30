最後營業日曝光！五星級泰式海鮮自助「泰市場」將隨信義誠品熄燈
吃到飽控不捨！信義誠品將於12月24日正式熄燈，不少館內餐廳也將相繼落幕，而位於信義誠品6樓的五星級泰式海鮮自助餐廳「泰市場」亦與商場一同熄燈，對此，晶華酒店證實並透露下一步仍在規劃中。
走入18個年頭的誠品信義店宣布於12月24日平安夜謝幕，24小時書店將由「誠品生活松菸店」接棒。台北市唯一一家五星級泰式海鮮自助料理餐廳「泰市場」也將與商場同步熄燈，晶華集團亦表示，如民眾有尚未用完之餐券，可做為現金券於晶華旗下其他餐廳使用。
「泰市場」主打多樣泰式辛香料理，開胃冷菜、熱炒、湯品、咖哩、沙爹應有盡有，奶茶、冰淇淋和甜品糕點等都不馬虎，建議喜愛泰料的饕客或吃到飽控趕緊把握最後時間，將美味留在記憶中。
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