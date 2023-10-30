鰻魚飯控衝了！90年歷史「うなぎ四代目菊川」進軍高雄，開幕全品項9折

日本米其林推薦鰻魚飯品牌「うなぎ四代目菊川」已進軍高雄漢神巨蛋購物廣場！呈獻90年經驗熬煉的鰻魚饗宴，外脆內嫩的鰻魚，搭配祖傳秘製醬汁，締造絕妙的鰻魚飯，南部「鰻魚飯控」真的要衝了！

圖／來自「うなぎ四代目菊川」臉書粉專

高雄店秉承日本本店優雅傳統，黑底設計、木質窗框、桌椅充滿禪意雅致。56個座位供選擇，包括視野最廣的L形櫥窗吧檯，透過大面玻璃，賓客親見職人烹製鰻魚和火烤，提升參與感。家庭團聚和朋友歡慶可使用半開放包廂，而需要私密用餐體驗則可選擇日式包廂。

圖／來自「うなぎ四代目菊川」臉書粉專

圖／來自「うなぎ四代目菊川」臉書粉專

「うなぎ四代目菊川」擁有九十年歷史，以最高品質鰻魚為特色，每日新鮮現殺、串、烤，秉持職人精神，追求極致的鰻魚料理。獨到的炭火技術保留適量的油脂，維持鰻魚肉質綿密，魚皮薄脆。同時該店也是關西烤鰻代表，使用特殊「名古屋型」鰻魚刀，避免損傷鰻魚，經過炭火直接烤製，散發獨特焦香氣。高雄店隆重開幕了，即日起至11月30日全品項9折，趕快揪團朋友來場美食盛宴吧！

圖／來自「うなぎ四代目菊川」臉書粉專

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