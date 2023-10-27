P點會消失嗎？ 點點卡能用、儲值金可退嗎？ 「麥當勞APP」全球版上線 3大亮點、5大疑問來解答

台灣麥當勞全新數位體驗升級！ 麥當勞全球版APP已於26日正式上線，台灣成為第66個加入採用的對象，不過在轉換陣痛期間，不少消費者仍搞不懂新版和舊版APP的差異，諸多問題如點點卡還能用、儲值金可退嗎？以及過去的優惠券、兌換券該怎麼辦？接下來udn小編協助大家整理3大亮點、解答5大QA，帶大家了解更多元且便利的消費選擇。

圖／取自麥當勞官網

全新麥當勞APP全球版上線，推出全新會員回饋計畫與三大特色亮點，包括：1、可以在全球麥當勞使用，此款APP為全球通行，2、會員不限支付方式，每1元都能賺M Point，歡樂送也能賺點數，3、週週送優惠券，且就連自助點餐機也能用。此外，慶祝app新版上線，還有「大薯買1送1」、「4塊麥克鷄塊買1送1」等系列優惠等你拿。

「麥當勞app全球版」將每週提供優惠券供會員使用。圖／麥當勞提供

●APP全球版是什麼？

麥當勞APP全球版可在全球麥當勞餐廳使用，只需註冊單一帳號，立即成為麥當勞會員，可登入包括麥當勞APP全球版、歡樂送訂餐網站及歡樂送APP多元數位平台。適用於iOS 13或Android 8以上版本之智慧型手機使用。部分系統手機因原廠設定與麥當勞APP無法相容，無法下載使用，且目前版本在美國不適用、於部分餐廳(宜蘭新月廣場、信義誠品)及外送平台(foodpanda、Uber Eats)不適用。

●新版M Point如何使用？

圖／取自麥當勞官網

APP全球版的會員回饋，不限支付方式和消費金額，凡於麥當勞餐廳及歡樂送消費掃QR code，1元就能賺1個M Point，累積的M Point可於麥當勞餐廳免費兌換指定商品。使用麥當勞禮券不得累積M point，若有現金合併使用，則現金部份得以累積。M Point自獲得日的次年當月底到期，例如：2023/11/13交易後獲得，則可使用至2024/11/30，逾期立即失效。每個帳戶餘額累計上限為50,000，一旦達到最大餘額上限或超過每日限額最多10筆交易，後續訂單將無法繼續領M Point。

提醒消費者會員點餐時須使用全新麥當勞APP掃會員或使用代碼方能累積M point，且無法透過任何方式補登，如果遇到機器無法掃描，可於餐廳櫃檯向餐廳人員出示會員QR Code，或於自助點餐機輸入會員QR Code下方M開頭的3-6位數字代碼。

●新版優惠券如何使用？

下載開啟全新麥當勞APP全球版即可獲得多張優惠券，且週週都會贈送優惠券。每筆交易只能使用一張回饋券或優惠券。若不能在兌換倒數計時時間內掃描券面QR Code，回饋券或優惠券會於倒數結束後30分鐘內，返回到「回饋優惠」頁面中。且M Point累積、回饋券與優惠券限APP會員本人使用，無法轉移至其他帳號。

圖／取自麥當勞官網

●原麥當勞P點會消失嗎？

原麥當勞APP將於12/20截止服務，點點卡服務將移轉至麥當勞LINE官方帳號。可至LINE官方帳號內使用原APP帳號完成好友綁定，原麥當勞APP中的點點卡資訊將同步顯示，可於LINE官方帳號點數商城兌換成商品，亦可繼續使用實體點點卡。

●原麥當勞APP積分、優惠券會消失嗎？

原麥當勞APP積分最後發送日為10/25，10月獲得之積分可於12/20前，將積分轉點數，滿30積分即可轉換為1點。至於原麥當勞APP隨買店取購買商品券或點數商城點數兌換之商品券可依效期於原麥當勞APP使用；或可至LINE官方帳號之隨買店取購買商品券或點數商城將點數兌換成商品券繼續使用。

●儲值金如何退費？

儲值金同樣進入點點卡專區即可儲值或付款。如消費者需退費可撥打客服專線0800-211-321（手機請改撥02-8066-1056），填寫退費申請書並備妥所需文件後，可透過掛號方式郵寄至麥當勞公司。

圖／翻攝原麥當勞APP畫面

延伸閱讀：

．雞塊、薯條買1送1！麥當勞「全新app」上線 有3大亮點

．搞怪裝扮免費吃！ 20家up「萬聖節美食」超商飲料、餐廳優惠 買一送一、姓名對對碰、變裝折扣統統有