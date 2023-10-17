佛心調降！３家雞排宣布降價 網大讚：用新台幣支持

udn走跳美食／Irene 蛋餅是每家早餐店必備的品項之一，羅東這家碳個究竟早午餐很浮誇，不僅提供超過30種口味的蛋餅，還把鮭魚、鮭魚卵、干貝、和牛等跟蛋餅結合，創作出超高級又華麗的豪華蛋餅

2023-10-15 10:00