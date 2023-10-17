佛心調降！３家雞排宣布降價 網大讚：用新台幣支持
雞肉價格回穩！知名「阿亮香雞排」宣布自10月16日起調降雞排價格為70元，業者表示「成本反映價格，今年上半年雞肉大漲，公司迫不得已調高售價，現已回穩，同樣調整售價」，吸引不少消費者大讚「良心店家」。
除了「阿亮香雞排」調整價格外，位於北市信義區的炸物專賣「鷄鷄炸炸」同樣因雞肉價格回穩雞排調降至80元，鹹酥雞也同步調降為65元，讓網友直呼「快去炫兩片支持」。而嘉義人氣便當店「好記便當」則公告，因大雞腿及香雞排肉品廠商降價，自10月13日起大雞腿及香雞排皆調降為110元。
延伸閱讀：
．堪稱高雄炸物天花板！「名古屋豬排金鯱家」連白飯都相當講究 鮮嫩厚豬排一口咬下肉汁爆發
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言