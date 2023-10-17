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佛心調降！３家雞排宣布降價 網大讚：用新台幣支持

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自「信義區三兩事」(網友Anderson Chang)、好記便當粉絲頁
圖／摘自「信義區三兩事」(網友Anderson Chang)、好記便當粉絲頁

雞肉價格回穩！知名「阿亮香雞排」宣布自10月16日起調降雞排價格為70元，業者表示「成本反映價格，今年上半年雞肉大漲，公司迫不得已調高售價，現已回穩，同樣調整售價」，吸引不少消費者大讚「良心店家」。

除了「阿亮香雞排」調整價格外，位於北市信義區的炸物專賣「鷄鷄炸炸」同樣因雞肉價格回穩雞排調降至80元，鹹酥雞也同步調降為65元，讓網友直呼「快去炫兩片支持」。而嘉義人氣便當店「好記便當」則公告，因大雞腿及香雞排肉品廠商降價，自10月13日起大雞腿及香雞排皆調降為110元。

位於北市信義區的炸物專賣「鷄鷄炸炸」同樣因雞肉價格回穩調降雞排及鹹酥雞售價。圖／摘自「信義區三兩事」(網友Anderson Chang)
位於北市信義區的炸物專賣「鷄鷄炸炸」同樣因雞肉價格回穩調降雞排及鹹酥雞售價。圖／摘自「信義區三兩事」(網友Anderson Chang)

嘉義「好記便當」PO出公告，因大雞腿及香雞排肉品廠商降價，自10月13日起大雞腿及香雞排皆調降為110元。圖／好記便當粉絲頁
嘉義「好記便當」PO出公告，因大雞腿及香雞排肉品廠商降價，自10月13日起大雞腿及香雞排皆調降為110元。圖／好記便當粉絲頁

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