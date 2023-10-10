雞翅山升級了！陽光皇后打造壽星「雙醬雞翅山」 超香「松露起司、泰式燒雞」10月限定、三門市同步開跑

炸雞控最愛！知名義式餐廳「陽光皇后」以每月壽星「雞翅山」深受饕客喜愛與歡迎，而這個10月，不僅有滿滿最狂的「雞翅山」，還加碼推出「松露起司」及「泰式燒雞醬」等兩種滋味，讓壽星們能吃飽又吃巧，手刀預訂征服「雙醬雞翅山」吧！

圖／陽光皇后粉絲頁

大方推出「壽星雞翅山」的義式餐廳「陽光皇后」本月再出擊，推出「壽星活動2.0」，打造「松露起司」及「泰式燒雞醬」兩種口味，滿足每位壽星的胃。當日壽星幾歲就送幾隻炸雞，而當月壽星最多也能送到20隻，堪稱全台最狂。而10月又多了兩種醬汁，一次就能享用帶有松露香的濃郁起司及泰式道地酸、甜、辣，搭配酥脆炸雞超過癮。

圖／陽光皇后粉絲頁

圖／陽光皇后粉絲頁

值得注意的是，參與壽星優惠須於前三天電話預約，且為四人同行（每位低消450元），每日、每店活動數量有限，適用壽星活動的店家分別有新北京站小碧潭店、台中大坑店及高雄SKM Park店等三間門市，北中南的壽星們可要把握好康囉！相關活動詳情可見活動官網。

圖／陽光皇后粉絲頁

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