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才墊300萬... 陶晶瑩「辣杯杯」開業1年多驚傳撤櫃　最大原因曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝陶晶瑩臉書
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由陶晶瑩（陶子）與老公李李仁自創的麻辣燙品牌「辣杯杯」，去年初進駐百貨美食街，最高紀錄曾創下3天完售的亮眼業績，如今開業1年多，卻傳出已悄悄撤出美食街。

「辣杯杯」從網路店鋪到進駐百貨美食街，曾創下忙到店員來不及出餐的紀錄，當時忙到老闆陶晶瑩親自上陣在店內站收銀，老公李李仁更捲起袖子在美食街內幫忙收拾碗盤的情景。

圖／翻攝陶晶瑩臉書
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由於業績亮眼，曾一度計畫品牌拓店到南台灣，但開店才半年竟爆出前任董事長阻礙公司請款給廠商，開店計畫也因此而止步，為解決股東糾紛的危機，陶子還先墊付300多萬元應急，如今被爆退燒撤出美食街。

據《三立新聞網》報導，陶子今證實8月底就已結束實體店，最大關鍵就是「找不到內場工作人員」，並透露其實各縣市都有百貨公司要我們去，但是就是沒有工作人員。那整體營業額有受影響嗎？陶子表示「沒有，因為網路生意很好，所以一直都是賺錢，而且也不用每天煩惱工作人員。」

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百貨美食 麻辣燙

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