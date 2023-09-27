拉麵控手刀衝！米其林一星拉麵「森麵堂」插旗台北 饕客激推「雞白湯拉麵」 慶開幕再贈小菜及飲料

米其林一星拉麵台北吃得到！「森麵堂」由全球首位以拉麵獲得米其林一星的日本料理職人森住康二擔任總主廚監修營運，透過對拉麵的熱愛與精湛手藝，帶給台灣饕客豐富多層次的味覺饗宴。即日起至10/11還有開幕優惠，完成指定內容即享免費小菜與無酒精飲料，點一碗麵就能吃得精緻又滿足。

圖／森麵堂粉絲頁

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米其林一星拉麵「森麵堂」插旗台北市大安區，知名日本職人監修營運，吃得到雞白湯拉麵、正油拉麵、辛味噌拉麵、叉燒飯及雲吞。

其中，拉麵控大推「雞白湯拉麵」搭配軟嫩雞叉燒、涓豆腐及溏心蛋，湯頭濃郁、麵條Q彈，而叉燒飯也是隱藏黑馬，醬甜肉嫩讓人一口接一口。

圖／森麵堂粉絲頁

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即日起至10/11，只要至森麵堂點一碗麵，並追蹤店家IG及限時動態標記@morimendou，即贈免費小菜與無酒精飲料各一種，贈送菜品以當日店內供應為準，想嘗鮮米其林一星拉麵的朋友可得把握好康囉！

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森麵堂 M.M Taipei

地址：台北市大安區東豐街52號1樓

營業時間：11:30–13:30、17:30–20:30

森麵堂粉絲頁

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