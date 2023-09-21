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新店登陸新店！【點點心】科技風15號店進駐新店裕隆城 消費送「小豬仔」、中秋大禮盒

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
點點心提供
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來自香港的人氣港點餐廳「點點心」要在新北「新店裕隆城」跟大家見面啦！9/20起試營運，9/28正式開幕，開幕前四天推出「開幕請吃豬仔」活動，會送出限量人氣餐點「豬仔流沙包」；而為了慶祝第15家門市開幕，到全台「點點心」門市消費滿1500元，就送「大肆喜中秋禮餅」禮盒，流沙包和禮盒均限量，該揪親友喝茶吃港點囉～

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進駐新店裕隆城的「點點心」第15號店，把新店區和裕隆集團的「科技感」當作為設計靈感，打造滿滿太空科技風的全新店型，以新色「銀河灰」和「宇宙太空藍」搭配，靈魂角色「豬大師」也化身為「豬仔號火箭砲」，要帶著大家進入美味的港點宇宙！

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為了慶祝第15號店開幕，點點心也祭出超有誠意優惠活動，9/20試營運到10/1(中秋連假最後一天)，到全台點點心門市消費滿1500元，就送消費者「大肆喜中秋禮餅」(價值868元)；而9/28正式開幕後四日也有「開幕請吃豬仔」活動，消費滿千，按讚/追蹤官方社群，就招待一份「會流鼻涕」的豬仔流沙包；禮盒和流沙包均是限量贈送，送完為止唷！

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點點心 新店裕隆城店

9/20(三)試營運、9/28(五)正式開幕

地址：新北市新店區中興路三段70號3樓

營業時間：週日～週四11：00～21：30；週五～週六11：00～22：00

電話：02-29181398

點點心全台門市

台北信義形象店、台北微風北車店、新莊宏匯店、林口三井店、桃園新光影城店、桃園台茂店、中壢大江店、新竹巨城店、台中港三井店、LaLaport台中店、台南新光三越西門店、台南三井店、台南南紡店、高雄夢時代店

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