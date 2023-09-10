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桃園人揪開鍋！「新千葉火鍋」介壽店 挑戰和牛吃到飽最低價 開幕限時９折、免費送大生蠔
火鍋吃到飽又升級了！ 千葉餐飲集團改裝桃園「新千葉火鍋介壽店」強勢回歸，只要499元就能吃到升級版的火鍋＋自助吧吃到飽，更推出「日本A5和牛火鍋吃到飽」999元起，吃得到巨型黑虎草蝦、紐澳牛舌，眾多海陸頂級食材吃到飽，開幕優惠9/10前限時加碼全面9折優惠，還有壽星優惠、Google好評再送大生蠔活動。
斥資超過5000萬打造頂級用餐氛圍，桃園介壽路上「新千葉火鍋」為集團第五代店，採挑高明亮與跳色風格設計，以日式趣味浮世繪風格，搭上暖色與搶眼跳色前衛設計，有如走入日本電影海報中一樣。
特別分成A餐、B餐、C餐、特餐共4種消費價位，提供不同食材吃到飽，其中A餐499元可享有自助吧無限供應、基本肉品吃到飽，B餐新增生猛螃蟹、澎湖小卷、梅花豬、紐澳嫩肩牛等菜色任顧客點選，C餐則可以吃到美國SRF極黑和牛，以999元更能享受到「日本鹿兒島A5和牛」套餐無限續加，多達19種精選肉品和海鮮可選擇。
冰淇淋控一定來嚐鮮，獨家引進日本最新「Nissei霜淇淋機」，萌胖系、圓滾滾造型的霜淇淋，口感紮實綿密又滑順，搭配店裡高達200道美食，提供多元吃到飽的選項，價格從499元～999元都能滿足顧客不同的用餐需求。
配合全新門市開幕慶，「新千葉火鍋介壽店」即起至9/10推出「A餐、B餐」9折優惠，憑VIP卡，當月壽星可以享有「A、B餐85折」優惠，同行者也有9折用餐優惠，更推出9/11至9/17留言Google好評再送大生蠔活動，火鍋控們搶優惠快來朝聖！
新千葉火鍋介壽店
地址：桃園市八德區介壽路二段136號
電話：03-375-2666
時間：11:00-23:00(中間無休息時間)
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