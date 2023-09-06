台中必比登豬腳店收小費惹議！「內用10元、外帶5元」店家最新回應了

獲得米其林必比登推介的台中知名餐廳「富狀元豬腳」，近日遭爆料公社網友發文指出，店內公告「外帶收5元小費、內用收10元小費」隨即引發熱議。而店家官方臉書最新留言回應則強調「沒有漲價喔！雖然公告小費，但真的沒有強迫喔！」、「歡迎一起來吃免費的滷肉飯喔！不想投小費真的不會逼您一定要投的」。

圖／翻攝台中富狀元豬腳FB

近日有網友在爆料公社中發文，照片中可見到富狀元豬腳店門口張貼公告，表示「即日起～外帶收5元小費 內用收10元小費」，文章中並指出，「當你在櫃檯結帳完後，店員會提醒你記得投入小費，內用10元、外帶5元，投在櫃檯的小豬裡面，不投還不行」。貼文一出，網友對於店家的作法評價兩極，有人認為這是「變相漲價，小費不用開發票」，另一派網友看法是「覺得還好，有事先貼在門口公告了，不接受就不要去吃就好」。

網友指出富狀元豬腳店公告「即日起～外帶收5元小費 內用收10元小費」。圖／擷取自爆料公社

連續4年獲得米其林必比登推薦的台中知名餐廳「富狀元豬腳」，上周五（9/1）貼出慶祝活動文，「賀！連續四年榮獲米其林必比登推薦，來店免費吃滷肉飯囉」，到10月2日止，加入官方Line,即獲得免費滷肉飯一碗，同行的兒童即可跟隨大人加Line免費獲得滷肉飯一碗喔。

店家最新於該貼文留言處回應解釋小費，強調「沒有漲價喔！雖然公告小費，但真的沒有強迫喔！可以問問這幾天來的客人，也是有人沒有投小費的」、「歡迎一起來吃免費的滷肉飯喔！不想投小費真的不會逼您一定要投的」。還有網友問道「請問收了小費是給員工嗎？算公司營收嗎？可以不必繳稅？」店家帳號則回應「這個小費是我們員工的，不經老闆的手喔」。

圖／翻攝台中富狀元豬腳FB

圖／翻攝台中富狀元豬腳FB

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