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不硬撐了！客美多咖啡宣布自9月1日起調漲，餐食漲幅、調漲門市一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供

撐不住！近年由於原物料、食材及包裝等成本價格齊漲，加上通膨壓力，許多業者進行售價調漲應對。而來自名古屋的知名連鎖咖啡廳客美多咖啡」也宣布將自9月1日起調整部分餐食價格，平均漲幅約8.4%。

本報系資料庫／客美多咖啡提供
本報系資料庫／客美多咖啡提供

來自名古屋的「客美多咖啡」以日本道地喫茶文化聞名，至今登台將邁入第六年，深受不少顧客喜愛。客美多咖啡表示，近一年來因原物料成本漲幅太大，以及基本工資等人力成本調漲，面臨雙重壓力，將於9月1日起調整部分門市的餐飲價格，以維持營運水準，如飲品類調漲約5%、主食及三明治部分調漲約13%，於此同時也將持續致力於提供高品質的餐點與服務。

圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供

9月1日調價門市：

南京建國店、西湖店、八德店、敦南信義店、小巨蛋店、東興店、新莊宏匯店、龍江店、大直店、蘆洲家樂福店、台北站前店、市府店、桃園藝文店、新竹公道店、台中公益店、臺中崇德店、台中黎明店、Lalaport台中店、高雄大立店

未調價門市：

天母店、忠孝光復店、林口長庚店、中山店、士林店、華山杭南店、新莊幸福店、新店大坪林店、台南小北店、台南民生店、嘉義in89店

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客美多咖啡 名古屋 咖啡廳 三明治

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