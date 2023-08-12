集結40+美食美酒！ 「歐洲餐酒俱樂部」8月登場 再送長榮機票遊歐洲

【旅奇傳媒/編輯部報導】由《Flavor 風格美食指南》全新策劃的「歐洲餐酒俱樂部 OPEN EUROPE」只有3天，超 Chill 的歐洲餐酒派對將於8/25-27在台北南港瓶蓋工廠登場，以英國神秘悠久的「俱樂部文化（Private members' club）」為靈感，「歐洲餐酒俱樂部」結合了「歐陸市集 × HappyHour 暢飲時光 × Swing Dance 搖擺舞 × 職人沙龍講座」，打造夏日限定的全方位餐酒派對體驗，並加碼贈送歐洲來回機票，完整體驗極致的美食俱樂部文化。

咖啡廳是俱樂部的起源，一起喝咖啡、品酒、吃一整隻生火腿！

▲只有3天的「歐洲餐酒俱樂部」將於8/25登場，圖為2023「黑金派對」活動現場照。 圖：Flavor 風格美食指南／提供

英國擁有悠久的俱樂部歷史，17世紀許多人會在咖啡廳聊天、閱讀報紙、討論政治、文化和商業事務，到了19世紀末至20世紀初期，英國的俱樂部文化非常興盛。Flaovr 以此為靈感，集結40+國內外風格品牌，將俱樂部的體驗結合美食帶給大家，豐富陣容包含以歐式海鮮結合創意調酒的海鮮吧「VG the Seafood Bar」；嚴選各國頂級生鮮肉品、風乾生火腿及歐式食材的「RÒU BY T-HAM」、「MiVida 就是生活」；歐洲街頭小吃「PapàRoy」義式手作料理、巧蕎荷蘭煎餅；新英倫美食「INTRO」，以及風靡歐美的康普茶及無酒精飲品「All Good Gene's 好菌好俊康普茶」、「Bavaria 巴伐亞0.0」；法拉利樂園指定使用的「Café SAULA」，讓參加者可以一次蒐羅多家人氣品牌。

▲以銅壺萃煮的各式傳統土耳其咖啡的「Saturn Landing Turkish Coffee」。 圖：Flavor 風格美食指南／提供

除了美食美酒，更少不了咖啡！在當時的英國，咖啡被認為是一種新穎的飲品，所以在菁英群聚的俱樂部中一定能看見咖啡的身影。本次「歐洲餐酒俱樂部」除了有西班牙傳承70多年，米其林餐廳、法拉利樂園、皇家馬球俱樂部等指定使用的「Café Saula」；更有立志增添東亞咖啡文化多樣性，呈現出以銅壺萃煮的各式傳統土耳其咖啡的「Saturn Landing Turkish Coffee」；以新潮、時髦趣味製作可隨身攜帶咖啡的「le brewlife 樂步」；北海岸有名的人氣咖啡「Twi A COFFEE ROASTERS 錘子咖啡烘焙坊」；結合咖啡與威士忌的「沃田咖啡」。

▲深耕手工葡萄酒小農領域的「根源酒藏Rootstock Selections」。【 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】 圖：Flavor風格美食指南／提供

酒雖然不是俱樂部中的飲品原始成員之一，但毫無疑問扮演著現代俱樂部重要的角色。全台最大專業葡萄酒代理商「法蘭絲 Finesse Wine」；與法國勃根地、香檳、干邑、雅馬邑地區的酒庄、獨立酒庄均有長期穩定的合作關係的「YEH-SUN COLLECTION」；全台首家致力於在推廣匈牙利國寶貴腐酒的專業職人酒商「托凱酒業」；通過選品呈現不同國家生活品味，提供葡萄酒及烈酒的「No Limit 無限超越」；擁抱全球美酒佳釀的「Le Wine 知淳興業」；以及深耕手工葡萄酒小農領域的「根源酒藏 Rootstock Selections」，現場高達百款來自歐洲的酒款，滿足品飲的美好體驗。

在 Happy Hour 派對時光搖擺吧，再送歐洲不限航點來回機票！

▲「歐洲餐酒俱樂部」也將邀請專業的 Swing Dance 搖擺舞舞團，在現場歡樂共舞。【禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。】 圖：Flavor 風格美食指南／提供

社交舞在俱樂部中有著重要的地位，透過舞蹈建立友誼和社交網絡，「歐洲餐酒俱樂部」也邀請了專業的 Swing Dance 搖擺舞舞團，與參加來賓歡樂共舞，期間還設有 Happy Hour 派對時光，提供免費酒水，讓賓客盡情徜徉在美酒之中，跟著Chill的音樂一起搖擺，感受社交舞的魅力。此外，只要在「歐洲餐酒俱樂部」現場消費滿3,000元並登記抽獎，就有機會抽中長榮航空「歐洲不限航點來回機票」，享受歐洲旅遊的魅力，更多資訊可上網：https://europe.flavornews.com.tw/

｜歐洲餐酒俱樂部 OPEN EUROPE !｜

．日期：8/25～8/27

．時間：12:00～20:00 (8/25－14:00開展，8/27－19:00閉展）

．地點：瓶蓋工廠台北製造所 (台北市南港區南港路二段13號)

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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