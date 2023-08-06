不讓「橋村炸雞」新展店專美於前！NeNe Chicken和起家雞「彰化新店」籌備中

橋村炸雞最近在台灣掀起熱潮，全台首間門市即日起在板橋車站環球購物中心隆重開幕，近日一開幕就爆炸人潮。不過「起家雞」與「NeNe Chicken」不讓專美於前，目前確定籌備進駐彰化分店了，彰化讀者有福了。小編特地整理目前三大有名的韓國炸雞店，一起看看自己比較喜歡哪家吧。

圖／記者陳睿中攝影

圖／記者陳睿中攝影

1991年創立以來，橋村炸雞經過超過30年的經歷，早已成為韓國著名的連鎖炸雞品牌，目前紅到全球擁有約1,300家門市。此次登陸台灣，還特別嚴選台灣在地冷藏雞肉為原料，12小時醃製、與24小時低溫熟成，特殊兩段式油炸的方式，保證皮薄酥脆，口感超好吃。

圖／記者陳睿中攝影

而「NeNe Chicken」早已在台灣經營多年，口碑已進駐台灣人的心中，像是招牌炸雞使用18種天然香料醃漬，沾上獨家秘密炸粉，再以棕櫚油炸成，封住雞肉的肉汁，每一口都令人驚艷。特別介紹「初雪炸雞」，灑上滿滿的起士粉，起士風味超濃郁，讓人一口接著一口。

圖／NeNe Chicken臉書粉絲團

圖／NeNe Chicken臉書粉絲團

還有起家雞，自2016年進駐台灣以來打造「一條龍」經營模式一手掌握雞苗育種，並使用100%韓國進口調醬，讓台灣食客品嘗到道地的韓式炸雞美味，現在人氣冠軍是頂級洋釀口味，微甜的醬汁吮指回味。

圖／起家雞臉書粉絲團

現在NeNe Chicken與起家雞陸續展店，目前彰化分店籌備中，彰化人不用再去台中吃。無論讀者喜歡什麼品牌，都一定要嚐鮮看看，更多優惠與最新消息請上各家官網或臉書粉專查詢。

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