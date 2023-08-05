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大苑子「荔枝玫瑰霜淇淋」超夢幻！ 2款荔枝玫瑰系列+蝴蝶酥 攜手故宮浪漫回歸

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／大苑子提供
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大苑子荔枝季開跑！去年獲得熱烈迴響的荔枝季系列飲品，一上市就人氣銷售大賣20萬杯，今年再度攜手故宮博物院浪漫推出聯名限定超Q版唐代仕女圖杯款，開賣正著時的「荔枝玫瑰」、「荔枝艾波」，以及獨家開賣超夢幻「荔枝玫瑰霜淇淋」，瞬間喚起荔枝迷的少男少女心。

圖／大苑子提供
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大苑子飲品「荔枝玫瑰」選用產自台中太平的黑葉荔枝，添加100%台灣新鮮玫瑰花瓣泥，獨家的濃郁荔枝香氣，尾韻釋放迷人的玫瑰花香，浪漫度、幸福感大爆棚、「荔枝艾波」則是將黑葉荔枝和蘋果打成冰沙，搭配上醇厚的青茶，並加入愛玉，口味清爽輕甜、味覺層次豐富，一口氣享受多重味蕾饗宴。

圖／大苑子提供
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國立故宮博物院的荔枝玫瑰聯名杯款預計8月中旬正式登場，同時邀請知名的台灣優格餅乾學院共同研發製作獨享口味「貴妃紅顏-荔枝玫瑰蝴蝶酥(奶蛋素)」，心型蝴蝶酥入口吃的到荔枝玫瑰香氣與香酥脆口感，搭配唐代仕女俑圖的外盒設計，成為送禮自用的最佳禮盒首選，將於8/10大苑子指定門市搶先上市、8/22全台七夕正式上市。

圖／大苑子提供
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大苑子即起更於台北市府夢想店獨家開賣「荔枝玫瑰霜淇淋」，荔枝的香甜和玫瑰迷人的香氣完美融合，讓人忍不住一口接一口暑氣全消！

圖／大苑子提供
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下載大苑子APP行動商城Juicy Store，將於8/22推出七夕情人節限定優惠券「荔枝季浪漫久久」，荔枝玫瑰二杯99元(原價190元)，幫你浪漫助攻。此優惠券限時於8/22凌晨00:00起販售，限量520張，售完為止，詳情請見大苑子APP行動商城。

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