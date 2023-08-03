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北北基放颱風假！ 環球板橋車站不營業 卡努打亂「橋村炸雞」開幕計畫

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Kyochon Taiwan 橋村炸雞、Global Mall 環球板橋車站
圖／翻攝Kyochon Taiwan 橋村炸雞、Global Mall 環球板橋車站

卡努颱風持續逼近，北北基宣布8/3放颱風假！ 原預計8/3開幕的「橋村炸雞」則是緊急在官方粉專公告，將配合板橋環球購物中心營業時間，預計早上9點公布是否正常營業，請大家隨時關注官方訊息，但遲至上午10點仍未見官方更新公告。

到韓國旅遊一定要朝聖的「橋村炸雞」台灣首店，原計劃是8/3於Global Mall板橋車站B1樓層開幕，粉專昨(8/2)傍晚還預告正常開幕，現場僅提供外帶服務，沒想到北北基宣布放颱風假之後，橋村炸雞粉專再度公告「因應新北市已宣布停班停課，本店將配合板橋環球購物中心營業時間，預計8/3上午9:00公告是否正常營業，請隨時關注官方訊息」。

「橋村炸雞」粉專遲至8/3上午10點仍未正式公告是否營業，放颱風假的民眾仍持續湧入粉專敲碗期待詢問「今天是否有營業？」，店家雖未正式發出公告是否仍維持原訂開幕計畫，但橋村炸雞台灣首店於位環球板橋車站中，而Global Mall環球板橋車站粉專已於上午9點10分發出「今日暫停營業」公告，「橋村炸雞」開幕預定日期也將隨之受到影響。

圖／翻攝Global Mall 環球板橋車站
圖／翻攝Global Mall 環球板橋車站

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