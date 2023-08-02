台南人快安排！全台最大「初魚鮨、初魚鐵板燒」進駐台南 在地人揪團準備開吃
終於來了！主打高品質食材饗宴的「初魚鮨、初魚鐵板燒」自今年6月中宣布將進駐台南的好消息，而該品牌也於8/1正式登陸台南，且堪稱全台面積最大。不少在地網友看到開幕消息，紛紛表示「我要來預約」、「安排」，準備開吃一波。
「初魚鮨、初魚鐵板燒」進駐台南，於8/1正式營運，主打日本產地直送的無菜單板前料理，不僅是漁貨肉品、蔬果，就連調味品也是日本空運來台，結合職人料理技法與高端食材，為饕客帶來一道道極致鮮美的料理饗宴。值得一提的是，「初魚鮨、初魚鐵板燒」台南店開放官網訂位，欲前往享用的朋友記得先預約喔！
初魚鮨 初魚鐵板燒 台南店
地址：台南市中西區西門路一段658-1號
延伸閱讀：
．鬼月真的送肉粽！【粽邪3 X 陽光皇后】跨界聯名 半價吃血淋淋Pizza
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言