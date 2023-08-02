台南人快安排！全台最大「初魚鮨、初魚鐵板燒」進駐台南　在地人揪團準備開吃

再過不久就要進入農曆七月了，應景將在8/25上映的國片「粽邪3：鬼門開」，與千葉集團旗下的義式餐廳「陽光皇后」聯手搞鬼，推出「粽邪Pizza」，8/25到9/20持電影票根購買只要半價，廣發邀請函、歡迎膽大的你「先看粽邪、再吃粽邪」！

2023-08-02 12:01