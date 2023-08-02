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台南人快安排！全台最大「初魚鮨、初魚鐵板燒」進駐台南　在地人揪團準備開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／初魚鐵板燒粉絲頁、摘自台南開幕式粉絲頁
圖／初魚鐵板燒粉絲頁、摘自台南開幕式粉絲頁

終於來了！主打高品質食材饗宴的「初魚鮨、初魚鐵板燒」自今年6月中宣布將進駐台南的好消息，而該品牌也於8/1正式登陸台南，且堪稱全台面積最大。不少在地網友看到開幕消息，紛紛表示「我要來預約」、「安排」，準備開吃一波。

圖／摘自台南開幕式粉絲頁
圖／摘自台南開幕式粉絲頁

圖／摘自台南開幕式粉絲頁
圖／摘自台南開幕式粉絲頁

「初魚鮨、初魚鐵板燒」進駐台南，於8/1正式營運，主打日本產地直送的無菜單板前料理，不僅是漁貨肉品、蔬果，就連調味品也是日本空運來台，結合職人料理技法與高端食材，為饕客帶來一道道極致鮮美的料理饗宴。值得一提的是，「初魚鮨、初魚鐵板燒」台南店開放官網訂位，欲前往享用的朋友記得先預約喔！

圖／摘自台南開幕式粉絲頁
圖／摘自台南開幕式粉絲頁

圖／初魚鐵板燒粉絲頁
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初魚鮨 初魚鐵板燒 台南店

地址：台南市中西區西門路一段658-1號

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鐵板燒 無菜單

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