快訊

李玟告別式／親姊崩潰哭喊「那衰人害死我妹」 直播流出掀熱議

成都世大運／「銀」不停 邱義睿敗給韓將無緣首金

台股上下震盪382點！外資賣超88億元 大砍這檔AI概念股

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漲價了！石牌名店「阿財鍋貼水餃專賣」8月1日起調漲　老饕：好吃不怕漲

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖
圖／摘自Google地圖

又一家調漲！近期不少餐飲業者因原物料及其他成本上漲，不得不對商品售價進行調整。位於台北石牌的在地名店「阿財鍋貼水餃專賣店」創始店也將自8月1日起調漲，各品項漲0.5至5元不等。

「阿財鍋貼水餃專賣店」石牌創始店預計於8月1日起調漲，招牌水餃及鍋貼每顆漲0.5元、豆漿漲3元，而酸辣湯、玉米濃湯等湯品則漲5元。雖然店家撐不住成本上揚，仍有忠實顧客認為好吃不怕漲，有網友表示「吃了六個就挺飽了」，對於胃口不大的消費者影響相對較小。

延伸閱讀：

獨／晴天霹靂 台北吃到飽「亞廬」調漲仍撐不住？開業30年驚傳頂讓

佛跳牆一盅13200元！ 台北米其林一星「明福台菜」8月起漲

水餃

相關新聞

漲價了！石牌名店「阿財鍋貼水餃專賣」8月1日起調漲　老饕：好吃不怕漲

又一家調漲！近期不少餐飲業者因原物料及其他成本上漲，不得不對商品售價進行調整。位於台北石牌的在地名店「阿財鍋貼水餃專賣店」創始店也將自8月1日起調漲，各品項漲0.5至5元不等。 「阿財鍋貼水餃專

foodpanda 11周年慶11重優惠總整理！8月平日「這2時段」滿額現折最高333元

歡慶foodpanda 11歲生日，祭出超狂11重好禮，集結美食外送、生鮮雜貨、pandamart 熊貓超市、外帶自取、...

米其林一星LONGTAIL新菜單！刈包台灣小吃發想、輕盈果香注入南洋惹味

連續五年獲得米其林一星肯定的LONGTAIL餐廳酒吧，字意為台灣特有種藍鵲，代表運用在地食材入菜，展現台灣豐饒之美，同時也融入林明健主廚(Chef Kin)各國旅遊經歷及生活體驗，就像飛翔的藍鵲將各地

豬腳５折、早午餐免費招待！黑浮餐飲「父親節優惠１次看」，還有微醺「爸斯克蛋糕」必嘗

父親節將至，想好去哪聚餐了嗎？黑浮國際餐飲集團邀請大家一同歡度節日，旗下人氣餐飲品牌黑浮咖啡、奎克咖啡特別祭出節日優惠，像是5折加購脆皮豬腳、免費招待美味早午餐等，而旗下的法式甜點品牌也同步推出父親節

香菜料理再加一！「重磅香菜台灣拉麵」限時開賣，還有香辣酸菜凍一定要試試

「山下公園」旗下的「重磅香菜台灣拉麵」讓香菜料理再加一。這款特別限定的美食讓台灣拉麵與香菜完美融合，成為引領風潮的絕妙組合。無論是香菜控或拉麵控，都無法抗拒這誘人滋味。

速食控開嗑！21世紀「韓式甜辣炸雞」道地韓味超吮指，還有「韓式炸雞腿堡、起司烤餅」別錯過

21世紀「韓式甜辣炸雞」開賣啦！21世紀除了經典的招牌「香草烤雞」外，「香脆炸雞」也深受不少人喜愛，在地雞腿肉搭配特製炸粉以手工包裹，炸至金黃酥脆，今夏則是再升級，加上獨門韓式甜辣醬汁，化身「韓式甜辣

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦