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漲價了！石牌名店「阿財鍋貼水餃專賣」8月1日起調漲 老饕：好吃不怕漲
又一家調漲！近期不少餐飲業者因原物料及其他成本上漲，不得不對商品售價進行調整。位於台北石牌的在地名店「阿財鍋貼水餃專賣店」創始店也將自8月1日起調漲，各品項漲0.5至5元不等。
「阿財鍋貼水餃專賣店」石牌創始店預計於8月1日起調漲，招牌水餃及鍋貼每顆漲0.5元、豆漿漲3元，而酸辣湯、玉米濃湯等湯品則漲5元。雖然店家撐不住成本上揚，仍有忠實顧客認為好吃不怕漲，有網友表示「吃了六個就挺飽了」，對於胃口不大的消費者影響相對較小。
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