「初魚鐵板燒」進駐台南盛大登場！ 吃得到頂級A5和牛2000元有找

台南鐵板燒迷等不及了！擁有超高CP值的人氣名店「初魚鐵板燒」與料亭體系近年來積極擴展店面，繼漢神百貨的成功合作，「初魚 鮨·鐵板燒」確定於8月1日盛大開幕，新餐廳坐落在新光三越西門店的一樓，高級鐵板燒一定要吃吃看。

圖／初魚鐵板燒提供

此次初魚進駐台南新光三越西門店，並帶來壽司與鐵板燒兩大品牌，初魚鮨主打日式生食壽司，強調食材鮮度的極致體驗；至於初魚鐵板燒則以高溫鐵板烹調各式料理，呈現獨特的菜餚風格。除了運用本地食材，初魚鮨、初魚鐵板燒更引進多款進口高級海鮮，季節推陳出新，包括喜知次、螢烏賊等，還有全年供應的日本A5和牛。由於堅持挑選每日新鮮食材，兩大品牌皆採取全面付費預約制，顧客訂位前須預付1800元（10%的服務費另計）。

圖／初魚鐵板燒提供

初魚鐵板燒在台南新光三越西門店為食客們營造出舒適雅致的用餐環境。餐廳內部以簡約風格為主，搭配溫暖的燈光，讓顧客在品嚐美食的同時，感受愜意的用餐氛圍。此外，店家團隊也十分注重服務品質，將用心的態度展現在每一道菜餚與每一位顧客間，帶來極致用餐體驗。初魚鐵板燒將於8月1日在台南新光三越西門店隆重登場，台南美食控一定要把握。

圖／初魚鐵板燒提供

圖／初魚鐵板燒提供

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