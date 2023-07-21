快訊

揭露王丹的性騷擾案：中國民運的世代裂解？

「股后」換人！世芯-KY 超車大立光 股價衝上天價2,230元

首件宣判的國民法官案！長期受家暴妻殺夫判7年2月

港點控必衝！點點心「形象概念店」新潮亮相　限定新菜單、開幕優惠一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／點點心提供
圖／點點心提供

港點控出發！超人氣港式茶餐廳「點點心」首間門市「微風信義店」已滿8週年，品牌斥資千萬升級改裝為「品牌形象概念店」，並自7/20起試營運、7/22正式開幕，同步祭出港式雞蛋仔、港潮調酒等多達10多道限定新菜單，滿額再送「品牌豬仔杯墊」，好吃、好拍又好玩！

圖／點點心提供
圖／點點心提供

圖／點點心提供
圖／點點心提供

港式點心專門店「點點心」引領全台港點風潮，登台首家門市重金打造改裝為第一家形象概念店，除了設有全台唯一的獨立式包廂外，店內的黑、白、灰系裝潢搭配品牌代表色「復古明亮橘」沙發，營造出新潮港風美學。此外，還有「朱古力雞蛋仔」、「粵式金沙叉燒」、「港潮調酒」、「鮮奶酥酥黑皮塔」、「XO蒜辣雞中翼」等10多道全新品項，有甜有鹹一次滿足。即日起至7/31，單筆消費滿千即贈「點點心豬仔杯墊」；而至8/31，另有消費滿三道新菜，贈「白灼時蔬」乙份的好康。

圖／點點心提供
圖／點點心提供

圖／點點心提供
圖／點點心提供

港式雞蛋仔。圖／點點心提供
港式雞蛋仔。圖／點點心提供

而喜歡品酒的朋友也別錯過點點心首次推出的「港潮調酒」，結合「港式濃錫蘭、太妃糖港奶」等經典港飲，新推6款微醺調酒「全時段第二杯半價」優惠，隨時都能小酌一下。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

點點心首度推出6款微醺系港潮調酒。圖／點點心提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
點點心首度推出6款微醺系港潮調酒。圖／點點心提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

XO蒜辣雞中翼。圖／點點心提供
XO蒜辣雞中翼。圖／點點心提供

鮮奶酥酥黑皮塔。圖／點點心提供
鮮奶酥酥黑皮塔。圖／點點心提供

點點心 信義形象概念店

7/20起試營運、7/22正式開幕

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號B1

營業時間：11:00-21:30（週四至日營業至22:00）

延伸閱讀：

傳說中的「捧花冰」！高顏值「手拿刨冰」快閃松菸，薰衣草、泰奶冰閉眼點不踩雷

開箱最貴Buffet「饗」！8大餐區　帝王蟹、生蠔吃到飽

雞蛋仔 港點 茶餐廳 蛋塔

相關新聞

4大飲品「大暑」優惠來了！ 黑浮致敬麥當勞買1送1、85℃、不要對我尖叫 清涼一夏統統有

買一送一！ 4大飲品「大暑」優惠來了 黑浮致敬麥當勞、85℃、不要對我尖叫統統清涼一夏

港點控必衝！點點心「形象概念店」新潮亮相　限定新菜單、開幕優惠一次看

港點控出發！超人氣港式茶餐廳「點點心」首間門市「微風信義店」已滿8週年，品牌斥資千萬升級改裝為「品牌形象概念店」，並自7/20起試營運、7/22正式開幕，同步祭出港式雞蛋仔、港潮調酒等多達10多道限定

「初魚鐵板燒」進駐台南盛大登場！ 吃得到頂級A5和牛2000元有找

台南鐵板燒迷等不及了！擁有超高CP值的人氣名店「初魚鐵板燒」與料亭體系近年來積極擴展店面，繼漢神百貨的成功合作，「初魚 鮨·鐵板燒」確定於8月1日盛大開幕，新餐廳坐落在新光三越西門店的一樓，高級鐵板燒一定要吃吃看。

大口吃兩面宿儺手指！咒術迴戰主題餐廳　重現經典畫面

位於台北信義威秀的日系潮流餐酒館「歐拉歐拉オラオラ」，自7月20日將限時推出「咒術迴戰」主題，不僅還原動畫名場景，還有虎...

今夏5大美味鰻魚飯出列！「土用丑日」吃鰻補元氣

日本傳統習俗，會在一年中最炎熱的「土用丑日」這天吃鰻魚消暑補元氣，今年落在7月30日，而農曆的「大暑」也將來臨，台灣今夏...

開箱最貴Buffet「饗」！8大餐區　帝王蟹、生蠔吃到飽

位於台北101的86樓、饗賓餐旅集團旗下的最新Buffet「饗 A Joy」即將於7月23日正式開幕。館內除了提供有龍蝦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦