港點控必衝！點點心「形象概念店」新潮亮相　限定新菜單、開幕優惠一次看

港點控出發！超人氣港式茶餐廳「點點心」首間門市「微風信義店」已滿8週年，品牌斥資千萬升級改裝為「品牌形象概念店」，並自7/20起試營運、7/22正式開幕，同步祭出港式雞蛋仔、港潮調酒等多達10多道限定新菜單，滿額再送「品牌豬仔杯墊」，好吃、好拍又好玩！

圖／點點心提供

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港式點心專門店「點點心」引領全台港點風潮，登台首家門市重金打造改裝為第一家形象概念店，除了設有全台唯一的獨立式包廂外，店內的黑、白、灰系裝潢搭配品牌代表色「復古明亮橘」沙發，營造出新潮港風美學。此外，還有「朱古力雞蛋仔」、「粵式金沙叉燒」、「港潮調酒」、「鮮奶酥酥黑皮塔」、「XO蒜辣雞中翼」等10多道全新品項，有甜有鹹一次滿足。即日起至7/31，單筆消費滿千即贈「點點心豬仔杯墊」；而至8/31，另有消費滿三道新菜，贈「白灼時蔬」乙份的好康。

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港式雞蛋仔。圖／點點心提供

而喜歡品酒的朋友也別錯過點點心首次推出的「港潮調酒」，結合「港式濃錫蘭、太妃糖港奶」等經典港飲，新推6款微醺調酒「全時段第二杯半價」優惠，隨時都能小酌一下。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

點點心首度推出6款微醺系港潮調酒。圖／點點心提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

XO蒜辣雞中翼。圖／點點心提供

鮮奶酥酥黑皮塔。圖／點點心提供

點點心 信義形象概念店

7/20起試營運、7/22正式開幕

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號B1

營業時間：11:00-21:30（週四至日營業至22:00）

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