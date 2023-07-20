一座餐檯即一家餐廳！漢來「Buffet新品牌」10月登場 看準APP搶優惠、9月開放訂位
最近，頂級Buffet新品牌「饗A Joy」除了高餐價掀起話題外，饕客瘋搶訂位的議題也廣受關注。同樣在自助餐飲佔有一席之地的「漢來美食」也透露，預計在今年10月推出升級版自助餐廳，並同步祭出APP超級優惠方案，搶攻廣大的自助餐市場。
漢來美食表示，「升級版自助餐廳」將在今年10月於南港的台北漢來大飯店登場，並持續以高價值取代高價格為核心，提供更舒適的用餐空間、細緻化服務及食材升級，主打「一座餐檯即一家fine dining餐廳」，預計在9月開放訂位，同時也會於來美食APP上推出優惠方案。吃到飽控未來也將有更多餐廳選擇，可以大飽口福！
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