一座餐檯即一家餐廳！漢來「Buffet新品牌」10月登場　看準APP搶優惠、9月開放訂位

泰式料理專家「帕泰家」現推出超值優惠活動，可以品味道地泰國美食的同時又節省開銷。此次推出的全新招牌菜「帕泰醬湯拌河粉」絕對驚艷，還有「泰奶買一送一」、「5折冰淇淋」和「5折泰北綠椒軟骨湯」等下殺優惠，泰菜愛好者絕對不能錯過！

2023-07-19 13:00