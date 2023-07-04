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有夠鬧！國民泡麵「買炸醬麵送橡皮擦」掀話題，小心「這４字」別買多

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自我愛全聯-好物老實説臉書社團(網友Pudding Chou)
圖／摘自我愛全聯-好物老實説臉書社團(網友Pudding Chou)

泡麵送橡皮擦！國民泡麵「維力炸醬麵」推出限定版，近日就有網友在全聯搜寶，表示「終於買到啦」，並分享在臉書社團裡。除了買泡麵送橡皮擦外，全聯的價格牌也成了另一亮點，不少人看到直呼「買一包就好了」、「全聯這種特價方式，真的很鬧」。

圖／Yahoo奇摩購物提供
圖／Yahoo奇摩購物提供

有位網友在「我愛全聯-好物老實説」臉書社團分享，表示自己終於買到限定版「維力炸醬麵」，內容物除了5包經典泡麵外，還附贈一個限量橡皮擦，看到的網友回應「第一次看到賣泡麵送橡皮擦的，有創意」、「送橡皮擦好有梗」，原PO也說道「到底是買泡麵送橡皮擦？還是買橡皮擦送泡麵？」。

原PO表示該款維力炸醬麵還是日本限定版。圖／摘自我愛全聯-好物老實説臉書社團(網友Pudding Chou)
原PO表示該款維力炸醬麵還是日本限定版。圖／摘自我愛全聯-好物老實説臉書社團(網友Pudding Chou)

此外，全聯的標價牌也另外成了新話題，維力炸醬麵單組75元，買兩組149元，但稍稍算一下就會發現，其實也就便宜了1元，但卻可能因標價牌上大大的「買多賺多」字樣，讓人沒注意一次購入兩包。對此，也有網友分享「全聯很多買兩樣便宜1、2元的，通常我就買一樣而已」、「每次看到這種就會默默的把第二包放回去」。

圖／摘自我愛全聯-好物老實説臉書社團(網友Pudding Chou)
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