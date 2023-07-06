不出門也能吃飽飽！精選全台11家宅配美食 甜點、鹹食統統有

全台精選宅配美食TOP11

│鹹食

玖捌食堂

料理宗師

包打天下

初誠良物

億口香

│甜點

樂田囍事甜點工作室

紅土丘陵點心坊

晨牧手作烘焙坊

99黃金奶油酥條

│冰品

田媽媽幸福甜心

琉冰手作冰棒





│鹹食

玖捌食堂

在家懶得煮正餐，這時來一包調理包最合適了！玖捌食堂有提供麻婆豆腐飯、五寶飯、水餃等多樣化的調理包，吃起來風味十足，絲毫不輸現做的料理，平時囤一些在家，不論是下雨天還是半夜肚子餓都超方便。





料理宗師

將五星級主廚搬回家！料理宗師是由宗佑師與何宇豐，兩位亞太十大名廚共同推出的品牌，主打紅燒羊肉爐、香菇烏蒜燉棒腿、川十三香鴨血煲等名廚料理包，現在只要一鍵下單，便能把五星級名廚請回家！





包打天下

想來顆熱騰騰的包子卻不想跑豆漿店？那就快來包打天下，訂購餡料滿滿的特色肉包和各式饅頭吧！童叟無欺的飽滿內餡，搭配吸滿湯汁的Q彈外皮，一 顆下肚就超滿足，再泡杯豆漿就是一頓完美的早餐。





初誠良物

初誠良物是雲林的人氣網購名店，以超滿足的厚切一口烏魚子而爆紅，店內的烏魚子魚香濃厚，不論是單吃還是下酒都十分適合，另外也有麻油猴頭菇、魷魚螺肉蒜等台式手路菜料理包可以購買。





億口香

送禮自用兩相宜的宅配鰻魚就在億口香，原料都來自於親自培養的頂級白鰻，利用真空包裝與低溫冷凍將鰻魚的美味牢牢鎖住，魚身內還會特地保留部分軟刺，可以補充豐富的鈣質，高品質的處理方式就連日本廠商都讚賞不已。





│甜點

樂田囍事甜點工作室

店內主打各種口味的巴斯克蛋糕與鹹派，其中巴斯克蛋糕特別選用了北海道的LUXE乳酪，濃郁的乳香味搭配焦香迷人的外皮讓人欲罷不能，還有隱藏版的水果塔可以詢問喔！





紅土丘陵點心坊

芋泥控可千萬不要錯過這間！店內主打各種夾心芋泥球，有乳酪、蛋黃流沙、芒果、草莓等多種口味可以選擇。外層的芋泥口感紮實綿密、清甜順口，搭配內層的乳酪、流沙、鮮果內餡，風味層次豐富協調，讓人忍不住一顆接著一顆。





晨牧手作烘焙坊

因比手掌大的銅板價泡芙走紅的【晨牧手作烘焙坊】，主打各種蛋糕與泡芙，且都可以冷凍宅配到府。店內甜點皆嚴選天然水果、原料製作，絕不添加人工香精與香料，以毫不馬虎的風格擄獲一眾粉絲，店家不定期還有優惠活動，讓你花小錢便能享受高品質下午茶。

晨牧手作烘焙坊

粉絲專頁：https://pse.is/4y95eh





99黃金奶油酥條

花蓮超人氣的奶油酥條也能宅配到家！將吐司切條後裹上特製奶油與砂糖，再進爐烘烤，甜而不膩越嚼越香，還有蜂蜜、黑糖、椰香、巧克力等多種口味可以選擇，店內也有販售黃金Q餅與小年輪等小點心，訂幾包回家刷劇解饞超合適！





琉冰手作冰棒

小琉球超人氣的手作冰品，店內主打各種貼片水果冰棒與超可愛的「龜龜冰棒」，將各種不同的原料做成五顏六色的龜龜，貼在冰棒上超吸睛，還有可愛的海豚造型等你來品嚐；水果貼片冰棒會在基底冰棒上貼上豐富的水果片，甜美的冰棒搭配微酸的水果，深受小朋友的歡迎。

現代人不論是因為疫情還是因為忙碌，閒暇時出門的意願越來越少，這時來些在家就能享用的宅配美食剛剛好！心動的話就趕緊一起來下訂單吧！





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