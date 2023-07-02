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震驚！韓式年糕火鍋吃到飽「兩餐」新竹店無預警停業　在地人嘆：真的要變美食沙漠

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／兩餐新竹店粉絲頁
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震驚！韓式年糕火鍋吃到飽「兩餐」廣受韓料控喜愛，主打各式火鍋料、蔬菜及多款年糕自助吧，還有炸物、韓式魚糕湯等韓國小點吃到飽。6/29當日，兩餐新竹店無預警宣布將自7/1起停業，讓不少人在該貼文留下「很好吃耶，還想帶孩子去吃，怎麼就關了」、「不會吧」、「為何要停業了」等回應。

圖／摘自兩餐新竹店粉絲頁
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圖／兩餐新竹店粉絲頁
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韓式年糕火鍋吃到飽「兩餐」新竹店營業至六月底，並公告自7/1起停業，震驚許多在地網友，紛紛留言「一直有想去吃欸！還沒吃到就掰掰了」、「實在有點可惜」、「新竹真的要變美食沙漠了」，看出饕客們的不捨。此外，也有兩餐愛好者表示「我吃過兩次新竹兩餐，跟台北市還是有差，雖然一樣的連鎖店！」，以此推測店家停業的原因。

圖／兩餐新竹店粉絲頁
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