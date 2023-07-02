高雄人專屬！2招免費吃「聚」富士肉肉山～穿比基尼搶限量1折餐點 夏天也要爽快吃火鍋

住高雄的朋友有福了！夢時代新店開幕推出優惠，只要是家住高雄或是工作公司在高雄，出示身分證、公司名片，打卡就送「富士肉肉山」一份，時間只到7/2止；現在還剛好遇上「澎湖嗨鮮花火祭」，只要穿花襯衫，消費指定餐點可享88折，穿比基尼更是能用「1折」享用餐點，炎炎夏日也能揪友爽快吃鍋去～

2023-07-02 11:00