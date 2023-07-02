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高雄人專屬！2招免費吃「聚」富士肉肉山～穿比基尼搶限量1折餐點 夏天也要爽快吃火鍋

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／聚 日式鍋物臉書、圖／夢時代購物中心臉書
圖／聚 日式鍋物臉書、圖／夢時代購物中心臉書

住高雄的朋友有福了！夢時代新店開幕推出優惠，只要是家住高雄或是工作公司在高雄，出示身分證、公司名片，打卡就送「富士肉肉山」一份，時間只到7/2止；現在還剛好遇上「澎湖嗨鮮花火祭」，只要穿花襯衫，消費指定餐點可享88折，穿比基尼更是能用「1折」享用餐點，炎炎夏日也能揪友爽快吃鍋去～

圖／聚 日式鍋物臉書
圖／聚 日式鍋物臉書

圖／聚 日式鍋物臉書
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暫停營業近1個月、全新改裝後的「聚」高雄夢時代店日前終於開幕！擁有和風湯底和高人氣的「肉瀑布」，以及新鮮蔬菜、沁涼飲料無限供應，就是要讓高雄朋友們吃到飽、喝個爽快！為了慶祝改裝開幕，特別推出快閃優惠，只要是住在高雄，或是工作的公司在高雄，出示身分證、公司名片再打卡，店家就會招待一份「富士肉肉山」，只到7/2，高雄的鍋友們要把握！

圖／聚 日式鍋物臉書
圖／聚 日式鍋物臉書

要是錯過了開幕的優惠也沒關係！「聚」目前也有「澎湖嗨鮮花火祭」的活動，自7/4到8/31這段期間，穿花襯衫前往用餐，指定餐點88，穿比基尼的話，有每日限定的1折指定餐點，更有整隻中卷、新鮮螃蟹的豪華海陸大雙拼、無限享用的仙人掌多多冰沙自助吧，飯後來上幾杯酸酸甜甜又漂亮的仙人掌冰最消暑解膩了，現在在Google地圖上打卡＋評論，還有主廚手打海鮮漿，還不快揪個火鍋團爽快開吃～

圖／夢時代購物中心臉書
圖／夢時代購物中心臉書

聚 日式鍋物 夢時代購物中心店

地址：高雄市前鎮區中華五路789號 7F/A10～12

電話：07-8230138

圖／聚 日式鍋物臉書
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夢時代 澎湖 火鍋 吃到飽 海鮮

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