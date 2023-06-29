療癒豬豬來了！「罐頭豬水果舖」快閃登陸遠百竹北 「台灣限定周邊、超可愛拍貼、大型氣偶」亮點一次收
這個那個都要買！超療癒「罐頭豬LuLu」快閃遠百竹北，特別推出台灣地區限定「鮮甜多汁水果舖」，除了超過50項全新周邊商品外，還有必拍打卡點、好禮免費送及滿額加購等福利好康。今夏就跟著最強最萌「水果天團」一同消暑嗨放去！
「罐頭豬LuLu」登陸遠百竹北，即日起至7/31，在遠百竹北7樓正式開張，必逛四大亮點包含獨家曝光周邊商品、一波接一波的寵粉優惠、DIY打造獨家紀念品及超殺底片打卡點。
不僅有讓人剁手手的限定公仔及絨毛玩偶，還有拍貼、抽卡、壓幣、姓名貼等主題機器可以打造專屬紀念品，以及蕉點人物氣偶、巨型扭蛋機、水果主題牆等打卡點，讓你拍不停，一整個超好逛。
罐頭豬LuLu 鮮甜多汁水果舖｜遠百竹北快閃店
活動地點：遠百竹北7樓 (新竹縣竹北市莊敬北路18號)
活動期間：即日起至7/31
優惠活動：打卡分享好禮免費送、滿額加購福利，實際以現場公告為主
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