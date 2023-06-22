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吹冷氣逛展拍不停！卡娜赫拉的小動物「荒唐世界博物館」登陸華山　全球首站「3大主題＋亮點」一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／三貝多股份有限公司粉絲頁
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端午連假逛展去！「卡娜赫拉的小動物 荒唐世界博物館」即日起在華山文創園區盛大登場，邀請粉絲們跟著P助與粉紅兔兔一起進入世界藝術與文物殿堂中。以下udn小編整理本次展覽的三大主題及三大亮點，一次看完準備出發啦！

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展覽三大主題

世界名畫藝廊

由P助與粉紅兔兔透過有趣的方式重新詮釋經典藝術作品。

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世界經典文物

P助與粉紅兔兔融入翠玉白菜、摩埃石像及金字塔等文物作品及文化遺產中。

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P助與粉紅兔兔的攝影派對

展示卡娜赫拉的小動物的經典作品，一同拍照玩耍留下美好回憶。

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展覽三大亮點

全球首站！20周年搶先日本

本次20周年全新展覽以台灣為首站，由P助與粉紅兔兔化身博物館導覽員，集結近百件經典又有趣的全新作品。

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藝術 x 文化 x 互動體驗

除了欣賞世界各地、不同時期的經典作品外，另外加入科技元素增加觀眾互動，能在藝術鑑賞之際，增添動態的文化體驗。

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插畫可愛角色融合東西方藝術作品

P助與粉紅兔兔逗趣融入博物館中的經典名畫名作裡，不僅是向東西方的經典文物致敬，同時也能從不同角度欣賞這些名作藝術。

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