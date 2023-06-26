呼叫麵食控！「一流二事素椒麵」信義店悄開幕　加碼主廚新菜色「日式中華擔擔麵」必點

一家人或是一群朋友聚餐時，點上一整桌美味的佳餚，大家圍著桌子一起享用美食，除了能夠品嘗到各式不同菜餚，還能夠和同行的親朋好友聊聊天、增進彼此之間的感情。這次精選6家合菜餐廳，有客家菜餐廳、海鮮餐廳，還有無菜單特色料理、景觀餐廳等，其中有幾間還曾獲米其林必比登推薦，一起來看看！

2023-06-25 11:00