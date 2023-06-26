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呼叫麵食控！「一流二事素椒麵」信義店悄開幕　加碼主廚新菜色「日式中華擔擔麵」必點

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／一流二事素椒麵粉絲頁
圖／一流二事素椒麵粉絲頁

第二間店開幕了！主打成都麵食的「一流二事素椒麵」信義店悄悄開幕，除了有中山首店的各式經典麵食外，另外多了主廚研發新菜色，擔擔麵、傷心涼粉等下飯美食統統吃得到。麵食控趕快先筆記，找時間衝一波開吃啦！

圖／一流二事素椒麵粉絲頁
圖／一流二事素椒麵粉絲頁

圖／一流二事素椒麵粉絲頁
圖／一流二事素椒麵粉絲頁

「一流二事素椒麵」主打的「素椒麵」源於成都街頭小吃，「素」為純粹、快速之意，而非素食，這款麵帶有花椒麻香，特製紅油更開胃，搭配Q彈麵條，讓人吸麵停不下來。

而信義店則自6/17起試營運，不僅有中山店的經典麵食，還吃得到主廚新菜色，像是日式中華擔擔麵、日式麻婆豆腐飯、川味傷心涼粉、明太子醬炸雲吞等，道道用心又美味。喜歡吃麵的朋友，快快加入口袋清單吧！

主廚新研發「日式中華擔擔麵」。圖／一流二事素椒麵粉絲頁
主廚新研發「日式中華擔擔麵」。圖／一流二事素椒麵粉絲頁

圖／一流二事素椒麵粉絲頁
圖／一流二事素椒麵粉絲頁

一流二事素椒麵｜信義店

地址：台北市信義區吳興街27號

營業時間：11:00-20:00

一流二事素椒麵｜中山店

地址：台北市中山區民生西路66巷17號

營業時間：11:30-20:30

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